EU varsler tøffere grep mot skytjeneste-giganter

EU har satt i gang en gransking om hvorvidt de to datagigantene bør anses som «portvoktere» på skytjenester, varslet EUs digitalkommissær Henna Virkkunen onsdag.

Definisjonen innebærer strengere krav om å åpne tjenestene for andre aktører.

Amazon hevder at deres skytjeneste AWS allerede er tilstrekkelig åpen.

– Å definere oss som portvokter er ikke verdt risikoen for å kvele innovasjon eller øke kostnadene for europeiske bedrifter, sier en talsperson for AWS til nyhetsbyrået AFP.

Tidligere onsdag tapte Amazon en sak i EU-domstolen om å bli unntatt strengere regler i EUs forordning for digitale tjenester (DSA).