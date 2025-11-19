Abonner

EU varsler tøffere grep mot skytjeneste-giganter

Store leverandører innen skytjenester, som Amazon og Microsoft, kan komme til å møte et strengere regelverk fra EU på grunn av sin dominerende stilling.

EUs digitalkommissær Henna Virkkunen vil undersøke om Amazon og Microsoft har en portvokterfunksjon.
EUs digitalkommissær Henna Virkkunen vil undersøke om Amazon og Microsoft har en portvokterfunksjon. Foto: Johanna Geron/Reuters/NTB
NTB
19. nov. 2025 - 13:16

EU har satt i gang en gransking om hvorvidt de to datagigantene bør anses som «portvoktere» på skytjenester, varslet EUs digitalkommissær Henna Virkkunen onsdag.

Definisjonen innebærer strengere krav om å åpne tjenestene for andre aktører.

Amazon hevder at deres skytjeneste AWS allerede er tilstrekkelig åpen.

– Å definere oss som portvokter er ikke verdt risikoen for å kvele innovasjon eller øke kostnadene for europeiske bedrifter, sier en talsperson for AWS til nyhetsbyrået AFP.

Tidligere onsdag tapte Amazon en sak i EU-domstolen om å bli unntatt strengere regler i EUs forordning for digitale tjenester (DSA).

