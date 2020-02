EU vil bli ledende på kunstig intelligens og dataøkonomi

Europa bør ta en lederrolle i både den datadrevne økonomien og innen kunstig intelligens (AI), sier kommisjonen.

– Vi vil at alle borgere, arbeidstakere og bedrifter skal nyte godt av digitaliseringen. Enten det betyr tryggere bilkjøring, mindre forurensing eller livreddende AI i helsevesenet, sier Margrethe Vestager, som er visepresident for en digital tidsalder.

Ursula von der Leyen sier hun vil ha «et digitalt Europa som gjenspeiler det beste av Europa – åpenhet, rettferdighet, mangfold, demokrati og selvtillit».

– Europa har en lang historie med teknologisk suksess og utvikling. Vi har en sterk industri, og vi bryr oss om individuelle rettigheter og våre felles verdier. Pakken vi har vedtatt i dag, knytter alt dette sammen, sa hun under presentasjonen i EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel.

Diskusjon om regulering

Kommisjonen inviterer til debatt om muligheter og utfordringer ved bruk av kunstig intelligens. I en rapport som skal legges til grunn for den debatten, tas det til orde for å fremme utvikling av kunstig intelligens, samtidig som grunnleggende rettigheter ivaretas.

– På risikoområder som helse, transport og håndheving av loven, bør AI-systemene sikre innsyn, sporbarhet og garantere for menneskelig oppsyn, skriver kommisjonen onsdag. EUs regelverk skal sikre ansvarlig kunstig intelligens med mennesket i sentrum.

Det ble i denne omgangen ikke lagt fram noe lovforslag om regulering av kunstig intelligens, som ansiktsgjenkjenning.

Googles toppsjef Sundar Pichai manet i desember EU til å trå varsomt i reguleringen av dette feltet. Facebooks Mark Zuckerberg uttrykte på sin side ønske om tydeligere regulering av teknologisektoren, samtidig som selskapet hans sier mer regulering kan gå ut over innovasjonen.

Felles marked for data

Thierry Breton, som er kommissær for EUs indre marked, mener unionen har alt som skal til for å bli en leder i den datadrevne økonomien.

– Samfunnet genererer enorme strømmer av data fra næringsliv og det offentlig. Det forandrer hvordan vi produserer, forbruker og lever. Jeg vil at europeisk næringsliv skal bruke disse dataene til å skape verdi, sier han i forbindelse med lanseringen.

For å oppnå dette vil han få på plass et fellesmarked for data og sikre fri flyt mellom næringsliv, forskning og offentlig forvaltning. Samtidig krever det regulering som sikrer tydelig og rettferdige regler for bruk, samtidig som personvern, forbrukerrettigheter og konkurranseregler ivaretas.