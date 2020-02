Zuckerberg fikk klar advarsel i møte med EU-topper

EU skal om kort tid legge fram en plan for å regulere kunstig intelligens, og det var dette som opprinnelig sto på planen da EUs visepresident for den digitale æra, danske Margrethe Vestager, og handelskommissær Thierry Breton mandag tok imot grunnleggeren av verdens største sosiale nettverk.

I et avisinnlegg før Brussel-besøket skrev Zuckerberg at han ønsker tydeligere regulering av teknologisektoren.

– Jeg synes ikke private selskaper skal ta så mange avgjørelser alene når de berører grunnleggende demokratiske verdier, skrev Zuckerberg.

Kontrollerer innhold

Det kan tyde på at han har endret syn etter skandalen rundt Cambridge Analytica, som samlet inn data om 87 millioner Facebook-brukere. Den sosiale plattformen har også vært i hardt vær for flere sikkerhetsbrudd og for ikke å ha gjort nok for å stanse spredning av falske nyheter.

På sikkerhetskonferansen i München i helgen sa Zuckerberg at Facebook stenger 1 million falske kontoer hver dag og har 35.000 ansatte som jobber for å overvåke innholdet som deles på Facebook. Selskapet eier også Instragram og WhatsApp.

Sundar Pichal, toppsjefen i Facebooks største konkurrent Google, manet i desember EU til å trå varsomt i reguleringen av kunstig intelligens.

Risikobasert

Vera Jourova, som er kommisjonens visepresident for verdier og åpenhet, varslet på forhånd at hun ville ta opp beskyttelse av demokratiet og grunnleggende rettigheter og frie valg i sitt møte med Zuckerberg. I tillegg ville hun snakke med ham om kampen mot desinformasjon og om åpenhet om politisk reklame.

Breton kom med en klar advarsel om strengere straffetiltak dersom ikke Facebook gjør mer for å stanse strømmen av hatmeldinger og falske nyheter.

– Dersom ikke alle plattformer som opererer på det europeiske kontinentet respekterer forholdene som jeg akkurat har listet opp, vil vi bli tvunget til å gripe mer hardhendt inn, sa han etter møtet med Zuckerberg.

Kunstig intelligens

Det er ventet at EU velger en «risikobasert innfallsvinkel» i sin vurdering av kunstig intelligens, slik de også har gjort når det gjelder genmodifisert mat og enkelte kjemikalier.

Det er ventet at unionen ikke vil gå så langt som å forby ansiktsgjenkjenningsteknologi, men heller oppfordre bedrifter og myndigheter til å tenke seg godt om før de tar det i bruk.