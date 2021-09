EU vil innføre felles ladestandard for elektronikk

Dersom EU-kommisjonen får det som den vil, skal USB-C-ladere bli standard for telefoner, nettbrett, høretelefoner og annen elektronikk.

Dette er samme typen lader som i dag brukes til Android-telefoner.

– Forbrukerne i EU har i for lang tid vært frustrert over butikkhyller fulle av ladere som ikke passer sammen. Vi har gitt industrien nok tid til å komme med egne løsninger. Nå er det tid for et lovpålagt felles system, sier EU-kommisjonens digitaliseringsansvarlige, Margrethe Vestager, i en pressemelding.

Forslaget innebærer at USB-C-porter skal bli standard på alle nye mobiltelefoner, nettbrett, digitalkameraer, høretelefoner, og bærbare høyttalere. Dessuten vil kommisjonen sørge for at ikke produsentene kan gjøre at produktene deres lades langsommere med ladere som er lagd av en annen produsent.

Forslaget må nå gjennom EU-parlamentet og medlemslandene i EUs ministerråd. Denne prosessen vil ta minst et halvt år, og dersom forslaget blir vedtatt, vil reglene tre i kraft i løpet av to år.

Det er særlig Apple som har vært motstandere av en felles standard for ladere. De mener det vil stanse innovasjon og bidra til forsøpling.