Nytt EU-vedtak: Mobiler skal bli lettere å fikse

Som digi.no tidligere har rapportert jobbes EU aktivt med nye regler som skal gjøre det mindre nødvendig å bytte ut mobilen med hyppig frekvens, blant annet med bakgrunn i miljømessige årsaker. Nå har det skjedd et nytt, stort fremskritt på området.

I en pressemelding (via Ifixit) opplyses det at EU-parlamentet har stemt gjennom den såkalte «rett til å reparere»-resolusjonen som ble lagt frem av EU-kommisjonen tidligere i år.

Stort flertall

Resolusjonen ble vedtatt med solide 395 mot 94 stemmer, mens 207 medlemmer avsto fra å stemme.

Det nye vedtaket innebærer at forbrukere skal gis mulighet til å reparere mobiler og andre typer elektroniske enheter på en enklere, mer systematisk og mer kostnadseffektiv måte enn tidligere, for å unngå at brukeren må bytte ut hele enheten når noe går galt.

Noen av måtene dette kan skje på er ved å utvide garantier, også for enkeltdeler som byttes ut, og å gi forbrukere bedre tilgang til informasjon angående vedlikehold og reparerbarhet.

I selve resolusjonsteksten oppfordres EU-kommisjonen blant annet til å utvikle obligatorisk merking som på en synlig måte skal informere forbrukeren om beregnet levetid til produktet, og i hvilken grad det lar seg reparere på kjøpstidspunktet.

Kommisjonen bes også om å ta til følge EU-parlamentets resolusjon angående etablering av en felles ladestandard. Som digi.no rapporterte i januar i år ble denne resolusjonen vedtatt med et overveldende flertall på 582 mot 40 stemmer.

Bredt initiativ

Akkurat når og hvordan de nye tiltakene skal iverksettes er ennå uvisst. Norge er som kjent ikke EU-medlem, men likevel inkludert i EUs indre marked, som betyr at endringene også vil gjelde her til lands.

«Rett til å reparere»-resolusjonen er et ledd i et bredere initiativ fra EU som tar sikte på å oppnå klimanøytralitet og å overføre mer makt til forbrukere, kalt «New Circular Economy Action Plan», som digi.no rapporte om i mars i år.

Planen er igjen en av byggesteinene i den bredere European Green Deal, EUs nye agenda for bærekraftig vekst. Ifølge EU er det bare 40 prosent av elektronisk avfall som resirkuleres i regionen.

– Den lineære vekstmodellen «ta, lag, bruk og kast» har nådd sin grense. Med veksten i verdens befolkning og forbruk presser denne modellen oss nærmere og nærmere en ressurskrise, sa EU-kommissær for miljø Virginijus Sinkevičius til den britiske avisen The Guardian tidligere i år.

Flere detaljer om «New Circular Economy Action Plan» finner du i den fulle presentasjonen av planen.