EU vil innføre skatt på internettselskapenes overskudd

Etter de nye EU-reglene, som ventes å bli kunngjort i sin helhet i slutten av mars, skal nettselskapene betale skatt på overskuddene de får i hvert enkelt land de opererer i.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire sier satsen vil ligge på mellom 2 og 6 prosent.

– Men nærmere 2 enn 6, sier han til den franske avisen Journal du Dimanche.

Slik reglene er nå, kan amerikanske internettgiganter som Amazon og Facebook velge hvilket land de vil rapportere inntektene sine til. Dermed har mange av dem valgt land med lav skatt, som Irland, Nederland eller Luxembourg, slik at flere land der selskapene henter overskuddene sine fra ikke får noe igjen i form av skatt.

–Lederne i disse selskapene har lenge visst at dette systemet ikke kunne fortsette, sier Le Maire.

OECD estimerte tilbake i 2015 at nettselskapenes skattestrategier har kostet land rundt om i verden over 240 milliarder euro årlig i form av tapte skatteinntekter.

Det er også foreslått å utrede en skatt for selskaper som Facebook og Google i Norge, men en del av kritikken har vært at dersom Norge var alene om dette, ville landet blitt mindre attraktivt for de berørte flernasjonale selskapene.