EU vil ta opp databrikke-kappløpet med Asia

EU-kommisjonen legger i dag fram en omfattende forslagspakke som tar sikte på å øke unionens globale markedsandel av de strategisk viktige databrikkene.

Planen går ut på å hente inn over 40 milliarder euro som skal kunne finansiere fabrikker på det europeiske kontinentet. Planen tar sikte på øke EUs globale markedsandel fra 10 til 20 prosent innen 2030.

– EU vil sette seg i stand til å sikre forsyningen, slik for eksempel USA gjør, sier EUs industri-kommissær Thierry Breton.

Han ønsker at EU skal ha tilsvarende ambisjoner som USA, hvor president Joe Biden har bedt Kongressen om å godkjenne en plan på over 52 milliarder dollar.

Leveranseproblemer i pandemien

Verdens økonomi er fullstendig avhengig av databrikker. De er kritisk viktige komponenter i så godt som alle sektorer, for eksempel innenfor energi, helsevesen, forbrukerelektronikk, produksjon, forsvar og transport.

Produksjonen av databrikker finner hovedsakelig sted i Taiwan, Kina og Sør-Korea, hvor særlig førstnevnte er verdensledende.

Knappheten på databrikker som har oppstått i kjølvannet av pandemien, har for alvor satt fokuset på verdens avhengighet av de asiatiske leverandørene. Leveranseproblemene har forsterket EUs behov for å kunne produsere sine egne databrikker.

I Europa har spesielt bilproduksjonen blitt tungt påvirket, og store bilprodusenter som Volkswagen har måttet nedskalere produksjonen på grunn av mangelen på elektroniske komponenter.

Opptrapping også i Asia

Og klokka tikker fort for Europa, for en opptrapping er også på trappene i Asia. Både Taiwan og Sør-Korea har varslet store økonomiske satsinger for å trappe opp produksjonen.

Selskapet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) står i en særstilling på det globale markedet, og selskapet har planer om å bruke opp til 44 milliarder dollar på nye fabrikker i løpet av det kommende året.

I mellomtiden står utenlandske produksjonsselskaper på sidelinjen for å vente på de beste avtalene for å bygge sine nye fabrikker.

Det amerikanske selskapet Intel ventes å kunngjøre en massiv satsing i Europa, hvor Tyskland, Frankrike og Italia er mulige destinasjoner.