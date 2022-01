Dersom Russland gjennomfører en invasjon av Ukraina, vil landet bli møtt med omfattende sanksjoner,både fra USA og en rekke andre land. Blant sanksjonene som foreslås i USA, er å forby eksport av avansert, amerikansk teknologi til Russland.

Ifølge ikke navngitte personer i Biden-administrasjonen, som siteres av Washington Post, er målet i første omgang å ramme strategiske, russiske bransjer, noe som inkluderer områder som kunstig intelligens, kvantedatabehandling og sivil luftfart.

Det kan også bli aktuelt å stramme inn på eksporten av teknologier som brukes mer bredt, inkludert PC-er, smartmobiler og spillkonsoller. Det er ennå ikke avgjort, men USA kan komme til å forby eksport til Russland av alle moderne halvlederbrikker som på en eller annen måte tar i bruk amerikansk teknologi.

Som Dødsstjernen

Paul Triolo, som leder Eurasia Group, sammenligner de amerikanske reglene for eksportsanksjoner med Dødsstjernen i Star Wars-filmene.

– Denne regelen er på en måte som Dødsstjernen. Vi kan rette den mot ting vi ikke liker – og «boom». Regelen kan rettes mot individuelle produkter eller til og med hele land, fordi det er slik regelen har blitt skrevet, virkelig bredt. Den dødsstjernen kan skaleres fra noe du kan holde i hånden din til noe virkelig digert, sier Triolo til Ars Technica.

Egne prosessorer

Ifølge kildene til Washington Post er det lite utvikling og produksjon av forbrukerelektronikk i Russland. Landet har i årevis utviklet datamaskiner og mikroprosessorer under navnet Elbrus. Disse brukes blant annet av det russiske forsvaret.

Elbrus-8CB, en åttekjernet CPU utviklet av Moscow Center of SPARC Technologies. Foto: Moscow Center of SPARC Technologies (MCST)

Ifølge Washington Post blir Elbrus-brikkene produsert ved fabrikkene til taiwanske TSMC, som etter alt å dømme vil overholde eventuelle nye eksportkontrollrestriksjoner. Dermed risikerer Russland å miste tilgangen til sine egne prosessorbrikker, i alle fall på kort sikt.

– Dette er et av verktøyene som USA har begynt å foretrekke, fordi det er smertefullt, men ikke involverer bruk av (militær)makt, sier James Andrew Lewis, direktør for Strategic Technologies Program ved amerikanske Center for Strategic and International Studies, til Ars Technica.

– Det låser på en måte Russland til et teknologisk øyeblikk.

Kina til unnsetning?

Fra russisk side tones derimot konsekvensene av slike sanksjoner ned.

– Den eventuelle ileggelsen av ytterligere sanksjoner vil primært berøre interessene til amerikanske selskaper som driver med eksport, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvars- og teknologikonglomeratet Rostec, som gjengis av Washington Post.

– Men vi har klart oss, og vil på nytt klare oss, riktignok ikke umiddelbart, men veldig raskt. Det har vi bevist mer enn én gang, heter det videre i uttalelsen fra Rostec.

Kina er en mulig utvei for Russland Det foregår storstilt produksjon av både forbrukerelektronikk og mikrobrikker i Kina, og mye av dette eksporteres allerede i dag til Russland.

IDC-analytikeren Simon Baker sier til Washington Post at kinesiske leverandører kan velge å fortsette å selge elektronikk til Russland, også produkter som er delvis basert på amerikansk teknologi.

Det er svært lite trolig at kinesiske myndigheter vil støtte sanksjonene mot Russland. Men kinesiske selskaper som bryter de amerikanske sanksjonene mot Russland, risikerer selv å bli rammet av egne sanksjoner fra USA, på tilsvarende måte som blant annet Huawei.

Det er likevel langt fra sikkert at USA vil velge å gå så langt.