Det er det italienske forsvars- og romfartsselskapet Leonardo, den franske flyprodusenten Airbus og den franske forsvarsgiganten Thales som ønsker å etablere et europeisk alternativ til Starlink og Amazons Kuiper-prosjekt.

Opplysningene kommer i en tid der forholdet mellom EU og USA har forverret seg etter at Donald Trump tiltrådte som president tidligere i år.

– For øyeblikket jobber vi sammen og prøver å se om det finnes gode synergimuligheter, om det er hensiktsmessig fra et markedsståsted, og naturligvis om det også er akseptabelt med tanke på konkurransereglene, sier Leonardos konsernsjef Roberto Cingolani til CNBC.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Her kan de bryne seg på IT-rollene du ikke visste fantes

Cingolani la likevel til at slike reguleringer burde være mer fleksible «i krisesituasjoner».

Reuters rapporterte nylig at Leonardo, Airbus og Thales har innledet samtaler med europeiske tilsynsmyndigheter. CNBC skriver at en konkret forretningsplan kan være på plass i løpet av et par måneder.

Leverandører til Iris-2

En mulig satellittallianse styrker inntrykket av et Europa som ikke lenger fullt ut stoler på at USA vil komme til unnsetning i fremtidige konflikter. I begynnelsen av mars foreslo EU-kommisjonen å bevilge 9000 milliarder kroner til forsvarssatsinger.

Les også Simen styrer satellitten som flyr 7,5 km i sekundet

Hvorvidt – og eventuelt i hvilken grad – disse planene henger sammen med prosjektet Iris-2, er fortsatt uklart. Iris-2 er en planlagt satellittkonstellasjon bestående av opptil 300 satellitter i lav og middels høy bane rundt jorden.

I slutten av desember 2024 signerte EU-kommisjonen, den europeiske romorganisasjonen ESA og industrikonsortiet Spacerise en kontrakt verdt over 120 milliarder kroner, med mål om å realisere Iris-2. Airbus og Thales er blant prosjektets underleverandører.

Amazon skyter opp de første Kuiper-satellittene

Iris-2 skal tilby en sikker tilkoblingstjeneste for EUs medlemsland og statlige myndigheter. Systemet skal også kunne levere høyhastighetsnett til private virksomheter og europeiske borgere.

Samtidig gjør Amazon seg nå klar til å skyte opp de første 27 satellittene i sitt Kuiper-prosjekt – en konstellasjon som etter hvert skal bestå av 3 200 satellitter i lav jordbane. Oppskytingen er planlagt til 9. april. Starlink har i dag over 7000 satellitter i lav bane rundt jorden.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik for deres abonnenter. Den er tilgjengelig på norsk for abonnenter av Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.