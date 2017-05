Evry bekrefter børsplaner. Blir den største børsnoteringen i Norge på mange år

Evry har akkurat lagt bak seg et sterkt år. Fasit ble inntekter for 12,2 milliarder kroner og et justert driftsoverskudd (EBITA) på 1,3 milliarder kroner.

IT-selskapet har en stund vurdert comeback på børsen, og tirsdag morgen kom bekreftelsen. Evry skal søke opptak om notering på hovedindeksen på Oslo Børs.

Dette blir den største børsnoteringen i Norge siden 2010, melder NTB. I forbindelse med børsintroduksjonen skal det hentes inn 3 milliarder kroner gjennom utstedelse av nye aksjer.

– Evry har gjort betydelig framgang i sin forvandlingsreise, og har oppnådd en ledende posisjon som et av Nordens største IT-selskaper. Jeg er stolt og svært imponert over arbeidet som de ansatte og ledelsen har levert, sier Evrys konsernsjef Björn Ivroth i en pressemelding.

Solgt billig

Eieren, Lyngen BidCo AS - kontrollert av det utenlandske investeringsfondet Apax Partners, skal ifølge meldingen selge seg noe ned, men de planlegger å være en betydelig aksjonær også etter børsnoteringen.

Apax slukte IT-giganten for det som i ettertid fremstår som en svært gunstig pris på 3,4 milliarder kroner i 2015, egenkapitalen i selskapet medregnet. Selskapet ble høsten samme året strøket fra notering på Oslo Børs.

Evry hadde 10.000 ansatte den gangen. Siden har selskapet vært gjennom en rekke strukturelle og strategiske endringer, samt omstilling. De overlot blant annet 440 årsverk i Norden til IBM, som overtok mye av selskapets driftsoppgaver. I dag oppgir Evry at de har om lag 8.200 ansatte.

Tidligere i år skrev Finansavisen at Evry er verdt opptil fem ganger så mye når selskapet igjen skal tilbake på børsen. Alt er duket for at eieren nå kan innkassere en solid gevinst på investeringen.