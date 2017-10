Evry får skylda for slurvefeil som kan koste Stockholm 900 millioner

Stockholm by risikerer nå en ekstraregning på nær 900 millioner kroner. Det er så mye mer milliardoppdraget kan koste skattebetalerne hvis anbudsvinneren, det norske IT-selskapet Evry, blir diskvalifisert.

Etter å ha finlest papirene oppdaget advokatene til finske Tieto, som ble innstilt på andreplass i konkurransen, at feil leder i Evry hadde signert.

Tieto mente dermed at kontrakten var ugyldig. Det synet har juristene deres vunnet fram med i to svenske rettsinstanser. Evrys siste håp om å redde oppdraget ligger i en anke til Högsta Förvaltningsdomstolen.

Mener ansvaret ligger hos Evry

Sjelden har en slurvefeil kunnet medføre så store konsekvenser. I et intervju med Computer Sweden legger kunden skylden på anbudsgiveren, som i dette tilfelle er Evry.

– Når det gjelder ansvar er det anbudsgiveren, det vil si leverandørens ansvar å sørge for å levere et korrekt og formelt riktig anbud som ikke inneholder slurvefeil, sier avdelingsleder for digital kommunikasjon Anette Brifalk i Stockholm by til avisen.

912 millioner dyrere

Evry vant med et tilbud på drift av storbyens servere og applikasjoner, som var betydelig billigere enn det Tieto leverte. Forskjellen mellom de to tilbudene utgjør 76 millioner svenske kroner hvert år.

Gitt opsjoner på forlengelse vil dette kunne utgjøre merkostnader på 912 millioner svenske kroner i hele kontraktens løpetid på tolv år.

Dette er riktignok grove anslag. Brifalk ønsker ikke overfor Computer Sweden å gå god for beløpene. I stedet peker hun på at faktiske kostnader og korrekte beregninger først er mulig å kalkulere etter at avtalen begynner å løpe.

Evry ønsket ikke å kommentere det kunden sier om skyld og ansvarsforhold overfor digi.no torsdag.

Det eneste kommunikasjonsdirektør Geir Remman hadde å si er at de bekrefter at saken er anket.

Det innebærer at de tidligere kjennelsene i Förvaltningsrätten og senere Kammarrätten ennå ikke er rettskraftige. Saken er klaget til siste instans, Högsta Forvältningsdomstolen, men de tar i snitt bare imot to prosent av sakene de mottar til behandling.