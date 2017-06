Evry-prisingen er klar: Så mye vil det koste å kjøpe seg opp i IT-giganten

Etter ti års fravær begynner Evry å nærme seg ny notering på Oslo Børs. I forbindelse med noteringen prises det norske IT-selskapet til mellom 11,5 og 13,6 milliarder kroner. Det skriver Dagens Næringsliv.

Det vil si at prisen per aksje vil ligge et sted mellom 31 og 39 kroner.

Eid av investeringsfond

I 2016 hadde Evry en omsetning på 12,2 milliarder kroner.

Selskapet ble tatt av børs i 2105 da Apax-konsernet kjøpte den norske IT-giganten, noe som gjorde at det utenlandske investeringsfondet fikk en eierandel på 88 prosent.

– Evry har gjort betydelig framgang i sin forvandlingsreise, og har oppnådd en ledende posisjon som et av Nordens største IT-selskaper. Jeg er stolt og svært imponert over arbeidet som de ansatte og ledelsen har levert, sa konsernsjef Björn Ivroth i Evry da børsplanene ble kjent for noen uker siden.

Selskapet har rundt 8 200 ansatte fordelt på ni land.

Betalte 16 kroner aksjen ved oppkjøp

Apax slukte IT-giganten for det som i ettertid fremstår som en svært gunstig pris på 3,4 milliarder kroner i 2015, noe som vil si at investeringsfondet betalte rundt 16 kroner aksjen ved oppkjøpet.

DN skriver at aksjesalget vil bli rettet mot institusjonelle investorer, privatmarkedet og mot ansatte.

Hovedaksjonær Apax/Lyngen og Evry vil ha en bindingstid på 180 dager etter børsnotering der de ikke kan selge aksjer.

Finansavisen: Evry er verdt fem ganger så mye

Styremedlemmer og ledelsen i Evry vil ha en bindingstid på henholdsvis 360 og 720 dager, opplyses det ifølge DN.

Prisingen av transaksjonen ventes å finne sted 20. juni, med påfølgende notering 21. juni under tickeren «EVRY». Det forutsetter at alle godkjennelser kommer i havn.Tidligere i år skrev Finansavisen at Evry er verdt opptil fem ganger så mye når selskapet igjen skal tilbake på børsen.

Alt er derfor duket for at eierene nå kan innkassere en solid gevinst på investeringene.