Evry skaper igjen problemer for over 500 000 bankkunder

Igjen rammes DNB og Sparebank1 av nettbanktrøbbel. Det skriver Dagbladet.

Feilen ligger også denne gangen hos den norske IT-giganten Evry. Like før klokken 12.00 onsdag opplyser Evry til digi.no at nettbankproblemene er løst.

– Vi hadde en feil i vårt nettverk som påvirket DNB og noen andre banker, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman til Dagbladet.

Evry er igjen synderen

Evry-problemene sørget for at kunder ikke fikk logget seg inn i nettbanken.

Remman sier til digi.no at problemene bare har påvirket nettbanken denne gangen.

Forrige gang Evry skapte problemer for blant annet Skandiabanken, ble også minibanker og korttransaksjoner slått ut.

Bare i mars var nettbanken til DNB nede fem-seks ganger.

I midten av mars var DNBs nettbank nede store deler av for- og ettermiddagen etter at DNB opplevde problemer med sine lagringssystemer i et dataanlegg på Rennesøy utenfor Stavanger.

Geir Remman er kommunikasjonsdirektør i Evry. Foto: Espen Zachariassen

Det førte til at flere andre systemer gikk ned, blant annet nettbanken og betalingsløsninger på nett.

Kan miste konsesjonen

Finanstilsynet forklarte i forrige uke at DNB i verste fall kunne miste konsesjonen hvis nettbankproblemene fortsatte.

– Det er det eneste og mest alvorlige virkemiddelet vi har, sa seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet til digi.no da.

digi.no ba Finanstilsynet gi oss en redegjørelse for hva som hadde skjedd forrige gang Evry forårsaket problemer for bankene.

Evry vil ikke uttale seg om årsaken

Den informasjonen ville de ikke gi oss. I ettertid har digi.no bedt om fullt innsyn i Finanstilsynets korrespondanse med Evry.

– Dette er en sak mellom bankene og Evry, sa Johannessen til digi.no da.

Heller ikke Evry har vært villige til å kommentere de underliggende problemene med bankløsningene deres.

– Vi kommer tilbake til med ytterligere opplysninger, sa Remman i Evry til digi.no i mars.