Excel-arket var fullt: Slik falt over ti tusen briter ut av koronaregisteret

Det offentlige helsevesenet i England, Public Health England (PHE), forfalte i en pressemelding i slutten av forrige uke at 15.841 personer med positiv covid-19-test i perioden 25. september til 2. oktober hadde falt ut av de offisielle tallene på grunn av en tekniske feil.

Ifølge pressemeldingen var den tekniske feilen forårsaket av det faktum at visse filer som inneholdt positive testresultater, overskred den maksimale filstørrelsen til disse datafilene. Deretter skal de ha blitt lastet inn i sentrale systemer.

Feilen skal raskt har blitt rettet ved å dele de store filene opp i flere mindre filer. I tillegg skal det ha blitt gjort tiltak for å hindre at dette skjer igjen.

Skal ha vært Excel

PHE skriver ingenting om hvilken programvare som ble benyttet, men ifølge blant annet Evening Standard skal det være bekrefte at det dreier seg om Microsoft Excel.

Til avisen sier flere IT-spesialister at det er oppsiktsvekkende at store datasett som dette blir lagret i Excel.

– Excel er nyttig til små oppgaver, men ikke til å håndtere store mengder med metadata, sier Richard Bingley, grunnleggeren av Global Cyber Academy, til Evening Standard.

Gammelt regnearkformat

Ifølge BBC skal de opprinnelige dataene har blitt levert i tekstfiler med kommaseparerte verdier (CSV). Dette skal ha blitt importert inn i Excel og lagret som et regneark. Feilen som ble gjort, var at Excel-filen var av den gamle typen, XLS. Denne støtter bare rundt 65.000 rader med data, og det skal ha blitt brukt flere rader for hvert resultat.

Hadde det nyere XLSX-formatet til Excel blitt brukt i stedet, hadde ikke problemet oppstått like raskt, for det støtter mer enn 1 million rader.

Den britiske statsråden Therese Coffey skal ha sagt til Sky News at feilen kan ha ført til at personer har blitt smittet av covid-19.