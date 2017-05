EY tar opp kampen med systemintegratorene. Vil sende norske kunder ut i nettskyen

Selskapet som tidligere kalte seg Ernst & Young starter nå opp en ny teknologiavdeling i Norge. Satsingen er på rådgivning og konsulentbistand for kunder som vil flytte datasystemene sine ut i en nettsky.

Skyen er den nye normen

Revisjons- og rådgivningskjempen EY med 230.000 globalt ansatte er overbevist om at dette er et område med stort vekstpotensial.

– Vi ser en eksplosiv etterspørsel etter skytjenester. Innen 2020 tror vi at skyen vil være mer normen enn unntaket. Derfor har vi opprettet en egen cloud-avdeling, sier partner for forretningsområdet teknologi, Christian Mjaanes.

Blir systemintegrator

Det er ikke utviklere, men snarere ekspertise innen å skru sammen for eksempel HR, økonomisystemer, ERP eller CRM fra ulike leverandører, og gjerne på ulike skyplattformer, de skal tilby.

Mjaanes nevner også Direktoratet for e-helse og dataplattformer som et annet eksempel på hva de kan tenke seg å bistå med.

– De har som idé å tilby data via API-er (programmeringsgrensesnitt) til leverandørmarkedet for å lage helsetjenester i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet krever også at de skal bruke innovasjonskraften i markedet. Ulike former for API-problematikk er noe vi ser mye av for tiden.

Rollen som systemintegrator er ny for EY her til lands. De vil konkurrere mer med aktører som Accenture, Sopra Steria og en hel del andre. Men hvordan skille seg ut?

Selskapets bredde blir lokkeduen. EY kan trekke på advokater, eksperter innen skatt og regulatoriske krav, tekniske konsulenter, sertifiseringskompetanse, samt egen dedikert IT-sikkerhetsgruppe som jobber med penetrasjonstesting.

– Noen kunder vil se fordelen av å kunne spille på alle deler av kunnskapshuset vi kan tilby. Vi tror det kommer til å bli viktig, sier Mjaanes.

Skal rekruttere nyutdannede

Sophus Slaatta er hyret inn for å lede EYs nye cloud-avdeling. Han har de siste par årene bygget opp norgeskontoret til det finske skykonsulentselskapet Nordcloud.

– USA og Storbritannia har gått foran i noen år, men Norden er nummer tre i verden innen cloud-modenhet. Jeg har drevet innenfor denne nisjen i Norge de siste to og et halvt årene. Det er fortsatt et umodent marked i Norge, og ingen leverandør har tatt en solid nummer én-posisjon, hevder Slaatta.

Raskt skal de bygge opp en kjernegruppe av 5-10 personer. Halvparten kan være ferske sivilingeniører, ingeniører eller mastergradstudenter de tenker å rekruttere fra skolebenken.

EY skal også trekke på sine internasjonale ressurser når de skal tilby rådgivning til større norske kunders sky- og IoT-prosjekter.

– Vi har gjort en del av det som ligger tidligere i verdikjeden, som cloud-strategi, cloud-design, cloud-arkitektur har vi gjort en del på. Nå tar vi skrittet enda litt videre mot det tekniske. Vi har gjort veldig mye av dette i utlandet tidligere. Og for en kunde er det ofte vel så bra å få hjelp fra Sverige, Danmark, Tyskland eller Storbritannia, som faktisk er eksperter på området, sier Christian Mjaanes.