En gruppe amerikanske Facebook-aksjonærer har gått til søksmål mot Facebook-ledelsen, skriver teknologinettstedet Ars Technica.

I søksmålet blir Facebook-ledelsen beskyldt for å ha betalt 4,9 milliarder dollar – omtrent 42 milliarder kroner – til FTC (Federal Trade Commission, som er USAs føderale myndighet med ansvar for forbrukervern og konkurranseregulering) for å hindre at Mark Zuckerberg ble navngitt i saken FTC hadde anlagt mot selskapet etter Cambridge Analytica-skandalen i 2016.

Mener boten var på 100 millioner dollar

Saksøkerne mener den opprinnelige boten FTC ville gi Facebook da saken var til behandling i 2019, var på drøyt 100 millioner dollar – men at Mark Zuckerberg og andre toppledere i Facebook ga grønt lys for å inngå et forlik med FTC.

Forliket skal ha gått ut på at Facebook betalte fem milliarder dollar mot at Zuckerberg ikke ble holdt personlig ansvarlig for personvernskandalen, der personopplysningene til 50 millioner Facebook-brukere ble brukt av Cambridge Analytica for å målrette politiske budskap mot spesifikke velgergrupper i forbindelse med Donald Trumps valgkamp før presidentvalget i 2016.

Solgte unna aksjer

I søksmålet blir Facebook-ledelsen og styremedlemmer også beskyldt for innsidehandel fordi de solgte unna betydelige mengder Facebook-aksjer etter at de fikk vite om Cambridge Analyticas misbruk av Facebook-brukerdata.

Facebook-aksjonærene som har levert søksmålet til en domsstol i Delaware, består blant annet av en gruppe amerikanske pensjonsfondsforvaltere.