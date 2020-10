Facebook-donasjon redder dataalderens fødested fra økonomisk krise

Facebook har donert 1 million pund, nær 12 millioner kroner, til Bletchley Park Trust for å sikre at det mange omtaler som dataalderens fødested, kan leve videre og forbli åpent. Dette skriver teknologidirektør i Facebook, Mike Schroepfer, i et blogginnlegg.

I løpet av andre verdenskrig jobbet nærmere 10.000 mennesker ved Bletchley Park, opprinnelig en herregård som ligger noen mil nordvest for London. Stedet er mest kjent som stedet der Alan Turing og hans kolleger knekket nazistenes krypteringsmaskin, Enigma. Men det var også her verdens første programmerbare, digitale datamaskin, Colossus, ble skapt.

Den ble tatt i bruk i 1944.

Det som skjedde ved Bletchley Park under krigen la mye av grunnlaget for moderne databehandling. Dette inkluderer felt som kunstig intelligens, sikkerhet og kryptografi.

Var hemmelig i mange år

Stedet ble først offentlig kjent på midten av 1970-tallet, da fristen for hemmeligholdelse hadde utløpt. I 1993 ble det gjenåpnet, da som museum, med utstillinger om arbeidet som ble gjort der. Dette inkluderer også flere kodemaskiner. I tillegg holder National Museum of Computing til ved Bletchley Park. Dette museet har blant annet en gjenoppbygget Colossus-datamaskin.

Koronapandemien har ført til at inntektene til Bletchley Park Trust har blitt redusert med mer enn 95 prosent. I august varslet den veldedige organisasjonen at den som følge av dette ville gå med 2 millioner pund i underskudd i år. Dette kunne ha medført at 35 av 100 ansatte måtte bli sagt opp.

Saken fortsetter under bildet.

Hovedhuset ved Bletchley Park, fotografert i 2017. Mye av arbeidet ble gjort i forskjellige «hytter» som ligger på eiendommen. Foto: DeFacto/Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Ba IT-gigantene bla opp

Et tidligere parlamentsmedlem, John Leech, skrev da brev til fem av verdens største IT-selskaper, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, samt Google-eieren Alphabet, hvor han oppmuntret dem til å donere penger for å bidra til at arven etter Alan Turing og Bletchley Park kan bevares for framtiden.

Nå har i alle fall Facebook svart på bønnen.

I tillegg skal Bletchley Park Trust motta 447.000 pund fra den britiske regjeringens Cultural Recovery Fund. Det betyr ikke at faren er helt over, heller ikke for National Museum of Computing, så håpet er at også de andre IT-gigantene kommer med bidrag.