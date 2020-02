Facebook har avlyst sin årlige utviklerkonferanse F8 som etter planen skulle gå av stabelen 5-6 mai i California. Årsaken er frykt for spredning av koronaviruset som utløser lungesykdommen Covid-19.

I stedet vil det bli avholdt enkelte mindre, lokale arrangementer i kombinasjon med videokonferanse, blir det opplyst i en kunngjøring.

Avlysningen av Facebooks årlige begivenhet, som i fjor trakk 5.000 utviklere, var ingen lett beslutning, men deltakernes helse og sikkerhet kommer først, lyder forklaringen.

Nylig har også verdens største møteplass for mobilbransjen, Mobile World Congress i Barcelona valgt å avlyse av samme årsak.

En rekke store navn har også trukket seg fra Game Developers Conference (GDC) i San Francisco den 16-20 mars, altså om drøyt to uker. Denne konferansen går foreløpig som planlagt, men uten Microsoft, Sony, Facebook og Unity, som alle har varslet at de dropper deltakelse på grunn av koronafrykt.

Per i dag har epidemien med det nyoppdagete koronaviruset spredd seg til om lag femti land, inkludert en rekke europeiske land. Denne uken ble det bekreftet tilfeller av smitte også i Norge. Flere enn 83 000 personer er smittet verden over, og nesten 3 000 mennesker er bekreftet døde av sykdommen, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.