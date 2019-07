Facebook får 5 milliarder dollar i bot

Reguleringsmyndigheten Federal Trade Commision (FTC) har også pålagt mediegigantens virksomhet nye restriksjoner. Samtidig blir Facebooks grunnlegger og toppsjef Mark Zuckerberg kun holdt delvis personlig ansvarlig for bruddene.

Boten er den største som FTC noensinne har ilagt et teknologiselskap.

Men den er likevel overkommelig for et selskap som i fjor hadde et overskudd på nesten 56 milliarder dollar.

5 milliarder dollar tilsvarer drøyt 43 milliarder kroner.

Videre til domstol

Forliket må godkjennes av en domstol for å være gyldig.

Det innebærer blant annet at Zuckerberg personlig må gå god for at selskapet hans retter seg etter personvernlovene. Dermed risikerer han selv å bli saksøkt hvis selskapet bryter bestemmelsene. Forliket inneholder imidlertid ikke noe krav om at Facebook må erkjenne feil.

Enkelte eksperter trodde på forhånd at FTC muligens ville ilegge Zuckerberg en personlig bot, eller at han ville bli fratatt en rekke fullmakter i selskapet

Lederen for FTC, Joe Simons, sier at de nye restriksjonene er ment å endre hele Facebooks personvernkultur for å hindre at krenkelsene fortsetter.

Lover endring

I en kommentar til forliket lover Facebook-sjef Mark Zuckerberg store endringer, både i driften og tilnærmingen til prosjekter.

– Som en del av forliket bringer vi vår kontroll av personvern mer på linje med vår finansielle kontroll, skriver han. Ifølge Zuckerberg vil Facebook-ledelsen, inkludert ham selv, nå måtte sertifisere at personvernkravene som er satt oppfylles.

– På samme måte som vi har en revisjonskomité tilknyttet vårt styre for å holde oppsyn med finansene, skal vi etablere en personvernkomité som skal holde oppsyn med vårt program for personvern, opplyser han.

Facebook-sjefen varsler også en gjennomgang av selskapets tekniske systemer for å dokumentere personverntrusler og hvordan de håndteres.

Tiltakene som nå settes i verk, er langt videre en kravene amerikanske lover setter, skriver Zuckerberg.

Misbrukte data

Det var Cambridge Analytica-saken som fikk FTC til å se nærmere på Facebooks håndtering av brukernes private opplysninger.

Det britisk-baserte dataanalyseselskapet har fått hard kritikk etter at det ble avslørt at det samlet inn personopplysninger om 87 millioner Facebook-brukere – opplysninger som så ble analysert og solgt videre, blant annet til valgkampapparatet til Donald Trump.

Under etterforskningen kom det raskt fram at Facebook var ansvarlig for flere andre brudd på personvernlovene.

FTCs styre var splittet når det gjaldt forliket. Tre republikanske medlemmer stemte for, mens to demokrater stemte imot. Uenigheten tolkes som et klart tegn på at restriksjonene på Facebooks virksomhet ikke går så langt som kritikere og personvernforkjempere hadde ønsket.