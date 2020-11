Facebook fjerner gruppe som organiserer protester mot stemmetellingen i USA

En Facebook-gruppe som kaller seg «Stans tyveriet!» forsøker ifølge Facebook å undergrave valgprosessen, og er derfor fjernet fra den sosiale plattformen.

Gruppen har over 300.000 medlemmer, og enkelte av dem har oppfordret til vold, opplyste Facebook torsdag. Den ble startet for få dager siden, og medlemstallet har økt svært raskt.

Fjerningen av gruppen er ett av mest inngripende tiltakene som Facebook har foretatt seg i forbindelse med aktiviteten som foregår på det sosiale mediet i forbindelse med stemmetellingen og offentliggjøringen av resultater etter tirsdagens valg.

Gruppas medlemmer har stilt seg opp utenfor en rekke lokaler i viktige vippestater der poststemmer nå telles opp. President Donald Trump har en rekke ganger anklaget demokratene for stjele valget og hevdet at poststemmer vil føre til valgfusk.

Ber om pengegaver

– I tråd med de eksepsjonelle tiltakene vi iverksetter i denne perioden med økte spenninger, har vi fjernet gruppen «Stans tyveriet», som har skapt hendelser i den virkelige verden, skriver Facebook i en kommentar til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Washington Post oppfordret gruppa til «boots on the ground» for å beskytte den omtaler som valgets «integritet». Den ber også om pengegaver for å kunne sende støttespillere til vippestater som Georgia og Pennsylvania.

I gruppens kommentarfelt advares det blant annet om at USA er på randen av borgerkrig, og tilhengere blir spurt hvordan de vil gå fram for å styrte regjeringen.

Slår ned på falske påstander

Siden valget tirsdag har Trump kommet med en rekke uttalelser og Twitter-meldinger der han ber om at stemmetellingen. Han har også gått til flere søksmål for å stanse opptellingen, men har så langt ikke fått medhold.

Trumps Twitter-meldinger er blitt merket som villedende.

Både Facebook og Twitter har tidligere fått kritikk for ikke å slå ned på Trumps spredning av udokumenterte påstander. I forbindelse med valget har begge lovet at de vil slå hardere ned på spredning av falske påstander i forbindelse med stemmetellingen, deriblant påstander om at en av kandidatene har vunnet valget før resultatet er offisielt bekreftet.