Facebook gikk på knusende tap i tysk høyesterett

Tysk høyesterett ber Facebook slutte å samle inn data om deres borgere. Det skjer etter at konkurransemyndighetene i fjor ga Facebook beskjed om at brukerne eksplisitt måtte gi sitt samtykke til at data skal lagres om dem.

Antitrust

Den amerikanske IT-giganten anket avgjørelsen gjennom det tyske rettssystemet, men nå er antitrust-saken foreløpig avklart, skriver The New York Times.

Tysk høyesterett mener Facebook har misbrukt sin posisjon til å samle inn brukerdata.

Den ferske dommen får konsekvenser for hvordan IT-giganten samler inn data om brukerne. Facebook får nå en klinkende klar beskjed om at de ikke kan kombinere informasjonen om brukerne sine ved hjelp av data fra tredjeparter, fra rettsvesenets øverste hold.

Angrep på forretningsmodell

The New York Times skriver at høyesterettsavgjørelsen, som er klar og tydelig på at Facebook-brukere må kunne benytte plattformen uten at data samles inn om dem, er et direkte angrep på Facebooks forretningsmodell.

Selv om anken er avgjort i høyesterett, kan utfallet fortsatt bli endret, skriver The New York Times.

Tysk lagmannsrett ga det amerikanske selskapet medhold i deres anke i fjor. Da hevdet Facebook at tyske konkurransetilsyn ikke hadde adgang til å diktere hvordan Facebook bedrev denne datainnsamlingen.

– En viktig avgjørelse for å sikre personvernet og økt konkurranse, sa fagdirektør Gro Mette Moen i Forbrukerrådet til NTB da tyske konkurransemyndigheter ba Facebook om å gjøre endringer i februar i fjor.

– Dette viser at bruk av persondata ikke bare omhandler personvern, men også konkurranselovgivning. Vi oppfordrer Konkurransetilsynet til å gjøre samme gjennomgang i Norge.

– Dette er nok et tilbakeslag for Facebooks forretningsmodell der man uhemmet samler inn persondata. Selskapet ble i 2018 også dømt i Belgia for å spore personer utenfor Facebooks egne tjenester, konstaterte Moen den gang.