Facebook kjøper svensk kartselskap

Jan Erik Solem (44) fra Malmø er svensken som nå i to omganger har startet og solgt teknologibedriftene sine til amerikanske IT-giganter.

I 2010 solgte han Polar Rose, som utviklet teknologi for ansiktsgjenkjenning, til Apple. Der ble han værende som forsker og ekspert på bildeanalyse i noen år, før han i 2013 etablerte Mapillary.

Sistnevnte har utviklet en åpen og interaktiv karttjeneste, som er basert på brukergenerert innhold og innsamlede bilder. Det hele fremstår som en slags Google Street View-tjeneste med gatebilder fra hele verden.

Solgt til Facebook

Neste store skritt blir som del av Facebook, som nå har kjøpt opp Mapillary. Det opplyser den svenske seriegründeren selv i en kunngjøring torsdag.

– Det er spennende å dele nyheten at vi blir del av Facebook og deres satsing på åpne kart. Som noen av dere vet utvikler Facebook verktøy og teknologi som forbedrer kart gjennom en kombinasjon av maskinlæring, satelittbilder og samarbeid med kartmiljøer, som en del av visjonen om å bringe verden tettere sammen, skriver Jan Erik Solem.

Facebook-kart inngår i dag i nettgigantens Marketplace, altså den innebygde rubrikktjenesten for kjøp og salg, men bistår også med data til hjelpeorganisasjoner rundt i verden, poengterer han.

44-åringen sier at Mapillary utvikler verktøy som skal skape levende og visuell representasjon av et hvert sted på kloden. Han virker svært positiv på hva sammenslåingen med Facebook vil medføre av nye muligheter.

– Sammen skal vi ytterligere forbedre måtene mennesker og maskiner kan jobbe på, både med luftbilder og bilder på gateplan for å produsere kartdata. Dette vil gir en masse spennende resultater, inkludert datene vi alle trenger for å lage bedre kart, fortsetter han.

Mer fri bruk

Bildet som Mapillary publiserte i går. Staben ser ut til å ha blitt doblet til nærmere 40 ansatte, som nå blir del av Facebook. Foto: Mapillary

Forpliktelsen til den åpne karttjenesten Open Street Map forblir uforandret. Likeså visjonen om å samarbeide om deling av kartdata i bred forstand, går det frem av kunngjøringen.

Mapillary oppgir i skrivende stund at tjenesten omfatter nærmere 1,2 milliarder bilder.

Innholdet har alltid vært åpent og delt under en fri lisens for ikke-kommersiell bruk. Slik skal det også være i fortsettelsen, men nå også for kommersiell bruk i tillegg, blir det opplyst.

Det er ikke kjent hva Facebook betaler for selskapet, som ifølge Proff.se har hatt temmelig beskjedent med inntekter og 20 ansatte. Et bilde av staben de publiserte i går indikerer at staben i dag nok er nærmere det dobbelte.

Jan Erik Solem tok sin doktorgrad i anvendt matematikk og sivilingeniør fysikk ved Lund Universitet. Han er førsteamanuensis ved det samme prestisjeuniversitet i Skåne. Svensken har også skrevet og utgitt flere fagbøker innen datamaskinsyn eller såkalt «computer vision».