Flere av Facebooks tjenester, men særlig grad Facebook Messenger, har periodevis vært utilgjengelig eller ustabile i flere timer i dag. Problemene ser i skrivende stund ikke ut til å være over. Enkelte brukere får ikke logget seg inn, mens andre opplever at meldinger ikke kommer fram, eller i alle fall svært forsinket.

Ifølge den Ookla-eide tjenesten Downdetector ser det ut til at problemene for alvor startet like før klokken 11 i dag. Det meste tyder på at det dreier seg om et globalt problem. Det går også fram av flere poster i Facebooks eget forum for utviklere.

Bekrefter problemene

Facebook har en egen statusside for utviklere, hvor det faktisk varsles om en «Major Outage». Men denne skal ha startet den 3. desember og berører nok derfor noe annet enn det de fleste av brukerne opplever i dag.

En talsperson for Facebook har bekreftet at selskapet er kjent med dagens problemer overfor The Mirror.

– Vi er klar over at noen personer har vanskeligheter med å sende meldinger i Messenger, Instagram og Workplace Chat. Vi jobber med å få ting tilbake til normalen så raskt som mulig, sier talspersonen.