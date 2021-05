Facebook opprettholder utestengelsen av Trump

– Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle, skrev Trump i en melding rettet mot tilhørerne i Washington. I den andre omtalte han dem som «store patrioter» og sa at «denne dagen vil bli husket for alltid».

7. januar kom beskjeden om at presidenten var utestengt – minst ut presidentperioden. Den var slutt 20. januar, men utestengelsen vedvarte, og Facebook sendte saken til sitt uavhengige kontrollorgan.

Må vurderes på nytt

Onsdag opprettholdt kontrollorganet utestengelsen og sa Trumps meldinger 6. januar var et «alvorlig brudd» på Facebooks forbud mot å hylle personer som begår vold. Facebook mener Trump med sine kommentarer «skapte et miljø der det var alvorlig risiko for vold».

Samtidig sier de at utestengelse på ubestemt tid uten klare kriterier ikke er en reaksjon som holder vann. Facebook må derfor se på beslutningen på nytt om seks måneder. Da må selskapet «fastsette eller rettferdiggjøre» en passende reaksjon.

Straffen må være «tydelig, nødvendig, proporsjonal» og i tråd med Facebooks regler for grove brudd. Dersom Facebook gjenoppretter Trumps kontoer, må selskapet raskt kunne ta tak i eventuelle nye brudd, heter det.

Organet består av jurister, journalister og andre eksperter fra hele verden. Vedtakene derfra kan ikke ankes.

En talsmann for ekspresidenten har så langt ikke svart på nyhetsbyrået APs henvendelse om saken.

Twitter sier nei

Trump er også utestengt fra YouTube og Twitter, og sistnevnte har sagt at det er uaktuelt å gjøre om på det. YouTube sier at blokkeringen kan oppheves når det ikke lenger er fare for vold.

Trump hadde 88 millioner tilhengere på Twitter, som var hans viktigste kommunikasjonskanal gjennom presidentskapet. Allerede tidlig om morgenen kunne det komme en strøm av meldinger fra den tidligere presidenten i Twitters kortfattede format.

Gjentar påstander om fusk

Etter utestengelsen forsvant han i stor grad fra offentligheten og har måttet ty til epost for å nå ut til tilhengerne sine.

Tirsdag lanserte imidlertid Donald Trump en ny blogg der tilhengere kan kopiere meldingene hans til sosiale medier. Det er uklart om nettverkene vil tillate dette.