Donald Trump har lansert sin egen plattform etter bannlysningene – den er ikke hva mange ventet

I slutten av mars rapporterte digi.no at forhenværende president i USA, Donald Trump, hadde planer om å lansere sitt eget alternativ til Facebook og Twitter som følge av bannlysningene fra de etablerte sosiale mediene. Nå er plattformen lansert, og den er ikke helt det mange trodde.

Den amerikanske nyhetskanalen Fox News var blant de første til å rapportere om den nye plattformen – som i realiteten viser seg å være lite mer enn en egen, ny side under den eksisterende nettsiden donaldjtrump.com.

Ligner på en vanlig blogg

Den nye siden, som kan minne om en enkel blogg, har fått navnet «From the Desk of Donald J. Trump» og er et sted hvor Trump kan legge ut innhold som igjen kan deles av følgere via andre sosiale plattformer som Twitter og Facebook.

Plattformen mangler enn så lenge de interaktive funksjonene man finner andre steder, som betyr at følgere per dags dato ikke kan svare på innlegg eller på andre måter engasjere seg.

Ifølge Fox News skal plattformen etter hvert gjøre det mulig for Trump å kommunisere med følgerne sine direkte, men det er ennå ikke klart hvordan det vil skje.

Det er også uvisst om fansen har anledning til å dele innholdet Trump legger ut på de plattformene han allerede er bannlyst fra. The Verge kontaktet både Facebook og Twitter med dette spørsmålet, men fikk ikke svar.

Antydet store planer

Rådgiver for Donald Trump, Jason Miller, opplyste overfor Fox News at mer informasjon vil komme i tiden fremover, så det er ikke umulig at det foreligger ytterligere planer for plattformen – noe Miller også tidligere har indikert.

– Og dette er noe som jeg tror vil bli det «hotteste» innslaget innen sosiale medier; det kommer til å omdefinere spillet fullstendig, og alle kommer til å vente og følge med på akkurat hva det er Trump vil gjøre, men det vil bli hans egen plattform, uttalte rådgiveren da nyheten om den nye plattformen først ble kjent i mars.

Donald Trump ble utestengt fra både Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook og Twitter på ubestemt tid, og i skrivende stund har utestengelsene ennå ikke blitt opphevet.

Det finnes riktignok ulike konkurrenter til de etablerte aktørene, og Trump har siden bannlysningene blant annet inntatt Twitter-rivalen Gab, som regnes som en politisk høyreorientert plattform.

Latterliggjøres

Det er blandede reaksjoner på Trumps nye plattform i andre medier. The Guardian hinter til at kommunikasjonsformen er noe gammeldags, og kaller den «retro». The Verge skriver at Trump har lansert ny plattform for sosiale medier, «og det er bare en blogg».

New York Magazine tar det enda lenger, og skriver at «Trump lanserer trist Twitter bare for ham selv». Det siste henspiller på at det bare er Trump selv som kan poste og kommentere på den nye plattformen. Følgerne står imidlertid fritt til å donere penger, og til å dele Trump-sitatene i andre sosiale medier.