Facebook skal slå kraftigere ned på falske påstander om 5G og korona

Facebook kunngjorde mandag at selskapet i større grad enn tidligere skal bidra til å fremme offisiell informasjon om sykdommen covid-19 og om tiltaket som mange nå setter sin lit til, nemlig covid-19-vaksinene. Blant de nye tiltakene er å bekjempe feilinformasjon som undergraver arbeidet som gjøres for å stoppe sykdommen eller som utgjør en risiko for fysisk eller mental helse.

Omfattende skadeverk

Blant de mer oppsiktsvekkende påstandene som har blitt uttalt etter at pandemien brøt ut, er at den skyldes utrullingen av 5G-nettet. Faktisk har denne teorien fått en del fotfeste i visse kretser, noe som i flere land har ført til omfattende hærverk (for abonnenter) mot mobilmaster, uavhengig av om disse støtter 5G eller ikke.

Dette er alvorlig nok til at Facebook nå oppgir dette som et eget punkt i oversikten over covid-19-relatert feilinformasjon og konspirasjonsteorier som selskapet ikke lenger vil være med på å spre gjennom Facebook- og Instagram-tjenestene.

Oversikten nevner også en rekke andre eksempler på covid-19-relatert feilinformasjon som selskapet lover å fjerne, inkludert uriktige påstander om at sentral infrastruktur vil bli gjort utilgjengelig.

Facebook innførte de første tiltakene mot covid-19-relatert feilinformasjon allerede i april i fjor, men man kan nok diskutere hvor effektive disse har vært til nå.

Kontoer kan bli slettet

Facebook opplyser at de nye tiltakene vil bli håndhevet umiddelbart og i økende grad i ukene framover. Både grupper, sider og enkeltkontoer på Facebook og Instagram kan bli fjernet helt dersom de gjentatte ganger sprer covid-19-relaterte påstander som har blitt avkreftet.

I andre tilfeller kan Facebook komme til å kreve at visse gruppeadministratorer i perioder godkjenner alle innlegg som medlemmene skriver i gruppen. Flere norske Facebook-grupper kan fort bli berørt av disse nye reglene.

Facebook skal også endre søkealgoritmene i tjenestene slik at offisiell informasjon om covid-19 og vaksiner gjøres mer tilgjengelig.