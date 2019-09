Facebook skroter nok en gang planer om enormt datasenter i Skandinavia

Facebook skroter egne planer om å bygge nytt datasenter på den gamle flyplassen Rörberg utenfor Gävle i Sverige. Det skriver ComputerSweden.

Selskapet har vært i flere samtaler med Gävle kommune, men planene skal ha blitt skrinlagt i sommer grunnet utfordringer med infrastrukturen på den 160 hektar store tomten.

Den svenske kommunen skal ha brukt rundt 15 millioner kroner i den innledende delen av planleggingsfasen.

15 millioner i vasken

Om datasenteret hadde blitt bygd ville det blitt nabo med ett av Microsofts nye datasentre som er under oppføring.

I desember 2018 bladde Microsoft opp en kvart milliard kroner for to tomter på 130 hektar.

De to sentrene etableres i Gävle og Sandviken – to svenske kystnære byer som ligger rett øst for Hamar – eller rundt to timers kjøring nord for Stockholm.

Ambisjonen er at datasentrene til Microsoft skal være blant de mest bærekraftige i verden. IT-giganten forventer at begge sentrene kun vil kjøre på fornybar energi levert av den svenske el-leverandøren Vattenfall.

Dropper også Esbjerg

Dette er ikke første gang i år at Facebook dropper egne byggeplaner i Norden. Tidligere i år ble det kjent at de skrinla datasenterplanene i Esbjerg i Danmark.

Her skulle selskapet føre opp et datasenter på 170 000 kvadratmeter. I tillegg ville de bygge andre bygg på til sammen 260 000 kvadratmeter. Facebooks planer innebar oppkjøp av tomteareal på 214 hektar.

– Det er klart jeg er fryktelig skuffet. Facebook oppga ikke én enkelt årsak, men viser til en rekke forskjellige faktorer, sa borgermester Jesper Frost Rasmussen til lokalavisa Jydskevestkysten den gang.

Det danske senteret skulle bli det største av selskapets senteret i Skandinavia. Per i dag har selskapet sentre i Luleå, og anlegget som er under oppføring i danske Odense.

I motsetning til i Sverige var planene for det danske datasenteret valgt med omhu.

I 2019 åpner nemlig Havfrue-kabelen der Google og Facebook er tunge investorer. Den transatlantiske fiberforbindelsen strekkes mellom USAs østkyst og Esbjerg.

– På tross av de åpenbare fordelene, inkludert adgang til høyhastighetsfiber og vedvarende kraftleveranser, samt sterk støtte fra Esbjerg kommune, har vi allikevel måttet konkludere at området, samlet sett, ikke er det rette for vårt neste datasenter i Europa, sa selskapet i en uttalelse i mars.