Facebook-varsler Frances Haugen lanserer nå en åpen database som skal dokumentere hvordan teknologigigantene bryter sine «etiske forpliktelser til samfunnet».

Det skal gjøres gjennom en helt ny ideell organisasjon, Beyond the Screen. Organisasjonen har som mål å gjøre sosiale medier ansvarlige for den «skadelige praksisen» og å redusere de negative virkningene sosiale medier har på samfunnet.

Det melder blant annet Reuters, etter en pressemelding fra Haugens samarbeidspartner Project Liberty.

Fra varsler til vaktbikkje

Frances Haugen er tidligere produkteier i Facebook, men ble verdenskjent da hun lekket en rekke interne dokumenter som satte selskapet i et svært dårlig lys. Det kom blant annet frem at selskapet lenge har vært klar over at Instagram utgjør en ganske stor risiko for unges psykiske helse, og at selskapet gjorde lite eller ingenting for å hindre spredning av desinformasjon om vaksiner.

Den store lekkasjen har fått stor politisk oppmerksomhet, og Haugen møtte blant annet som vitne i Kongressen.

Nå vil Haugen hjelpe jurister, investorer, forskere og politikere, i å forstå hvordan sosiale medier fungerer i praksis.

Det første skrittet er en database, som skal samle dokumenter om sosiale medier.

For jurister, investorer og forskere

Målet med en slik database skal blant annet være å gi advokater som er villige til å møte tek-gigantene i retten støtte og kursing i hva de skal se etter når de bygger sakene sine. Det skriver Politico.

Basen skal også gi investorer mulighet til å følge med på hvordan selskapene de har investert i oppfører seg. Haugen trekker frem pensjonsfond i beskrivelsen, et mulig stikk til Norge som gjennom Statens pensjonsfond utland sitter på 1.1 prosent av aksjene i Meta. Aksjer Haugen benyttet anledningen til å be oss selge, da hun var i Norge.

Visjonen på sikt, er at forskere og andre skal kunne simulere og forstå ulike scenarier i et verktøy som fungerer som et mock-sosialt medium, forteller Haugen til Politico. Å kunne gjøre simuleringer kan gi forskere enda mer forståelse for hvordan sosiale medier fungerer, uten å måtte involvere selskapene.

− Målet mitt er å gjøre meg selv overflødig, sier Haugen til Politico.