Facebook ønsket at bare Irland skulle kunne saksøke dem i EU: Tapte kampen

Domstolen påpeker at det irske tilsynet er «ledende tilsynsmyndighet», men at dette ikke utelukker at andre lands myndigheter, under visse omstendigheter, også kan gå til sak.

Dette vil likevel være et unntak fra hovedregelen, påpeker domstolen. Den understreker også at landet som har hovedansvaret for å regulere et selskap, må samarbeide tett med myndighetene i andre EU-land.

Kjennelsen kommer etter at det belgiske rettsvesenet har bedt EU-domstolen om en avklaring. Belgias datatilsyn har gått til sak mot Facebook for å begrense selskapets mulighet til å spore og samle inn informasjon om belgiske borgere.

Facebook mente datatilsynet i Irland, der Facebook har lagt sin europeiske virksomhet, er det eneste som kan gå til sak om forhold som gjelder flytting av innsamlede data på tvers av grensene.

Domstolens avgjørelse er i tråd med en uttalelse fra generaladvokat Michal Bobek i januar. Han skrev at den ledende tilsynsmyndigheten ikke kan anses for å være den eneste som kan håndheve GDPR i situasjoner der data flyttes over grensene. Selv om generaladvokatenes betraktninger ikke er bindende, legger domstolen seg som regel på samme linje.

Det er ventet at tirsdagens kjennelse kan åpne for flere søksmål mot Facebook og andre teknologiselskaper.