Facebook vil beregne hvor du skal

Flere patentsøknader røper at Facebook jobber med teknologi som kan beregne dine fremtidige bevegelsesmønstre. Det melder Buzzfeed.

Lokasjonsdata og historikk inngår når de forsøker å finne ut hvor folk mest sannsynlig er på vei, uavhengig av om de er pålogget eller uten dekning.

Dette betyr ikke at Facebook nødvendigvis vil ta i bruk slike løsninger, men de viser selskapets interesse om å levere mer effektive annonser ved hjelp av sporing og stedsberegning.

Offline

En søknad kalt «offline trajectories» fra mai 2017 beskriver en metode for å beregne hvor du er på vei. De tar i bruk maskinlæring for å skape en datamodell for sannsynlig reisevei. Det inkluderer metadata for flere brukere som befinner seg samme sted, samt også tidligere lagrede stedsdata.

Hensikten med dette kan blant annet være å forhåndsinnlaste innhold til bruk i perioder der en bruker befinner seg i et område uten dekning.

Sporing av signalstyrken til WiFi-nettverk, bluetooth, mobilnett og NFC-samband inngår i en annen patentsøknad fra desember samme år. Dette som et alternativ til GPS for enda mer nøyaktig sporing.

Buzzfeed ramser opp en tredje patentsøknad kalt «Predicting Locations and Movements of Users Based on Historical Locations for Users of an Online System», men her later lenken de oppgir til å peke feil. Digi.no har ikke funnet rett lenke. Ifølge nettstedet skal denne søknaden beskrive metoder for å gi ytterligere innsikt om menneskers bevegelser i flere ledd.

Facebook er ikke alene i sine ambisjoner om å skape merverdi av brukernes persondata. Her til lands har Telenor lenge jobbet med foredling av mobildata.

Telekjempen kan ganske nøyaktig se hvor folk befinner seg i sanntid, samt hvor de beveger seg over tid. Selskapet ønsker å bruke sin analysekapasitet for å tilby anonymiserte kundedata kommersielt.

Les ekstrasaken Telenor gjør data fra mobilnettet til en salgsvare

Antatte bruksområder for Telenors satsing omfatter alt fra smarte transportløsninger til fremtidens helsevesen, beredskap eller beregning av bemanningsbehov i fysiske butikker, alt med bakgrunn i menneskers bevegelser.