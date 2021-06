Facebooks markedsverdi til værs etter rettsavgjørelse

Da Facebook gikk på børs i mai 2012, ble selskapet verdsatt til 104 milliarder dollar. Verdien er nå tidoblet og utgjør over 1000 milliarder dollar – 8500 milliarder kroner.

Ifølge CNBC er Facebook det femte amerikanske selskapet som får en verdi på over 1000 milliarder dollar. Teknologigigantene Apple, Microsoft, Amazon og Googles eierselskap Alphabet er de andre.

Microsoft og Apple er i en egen liga, Microsofts markedsverdi passerte nettopp 2000 milliarder dollar.

Facebooks milepæl ble nådd da aksjekursen steg til værs etter at en domstol avviste et monopolsøksmål mot selskapet fra amerikanske konkurransemyndigheter. Dommeren slo fast at konkurransemyndighetene ikke hadde en sterk nok sak og gir dem 30 dager til å komme tilbake med et endret søksmål.

Etter avgjørelsen steg Facebook-aksjen med 4,2 prosent. Det bidro til en god dag på New York-børsene. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som Facebook er på, steg 1 prosent og satte rekord med 14.500,51 poeng.

Den bredere S&P-indeksen steg 0,2 prosent til 4.920,61 poeng, mens Dow Jones-indeksen falt 0,4 prosent til 34.283,27 poeng.