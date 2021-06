Windows 11-avsløringen sendte Microsoft til himmels: Er nå i en ekstremt eksklusiv klubb av selskaper

Microsoft kan nå sole seg i glansen av å være kun ett av to børsnoterte selskaper i hele verden som har krysset den magiske grensen på to tusen milliarder dollar, eller to billioner, i markedsverdi. Det skriver blant andre nettstedet Cnet.

Da børsen stengte på torsdag forrige uke, lå selskapets aksjepris på 266 dollar, som altså dyttet selskapet over den prestisjetunge grensen. Siden da har kursen gått litt opp og ned, men i skrivende stund ligger markedsverdien ennå over to tusen milliarder dollar.

Hjulpet av Windows 11-lanseringen

Det eneste andre selskapet som har nådd denne verdien, er Apple, som nå har en markedsverdi på over 2,2 billioner dollar. De øvrige store teknologigigantene Alphabet og Amazon ligger til sammenligning på henholdsvis 1,67 billioner og 1,7 billioner dollar.

Microsoft har riktignok vært inne i en positiv og oppadgående trend i lengre tid, men det seneste bykset opp til den magiske grensen korrelerer ganske presist med hintene om Windows 11, som begynte å dryppe i begynnelsen av juni.

Toppen ble nådd samme dag som Microsoft offisielt presenterte Windows 11, torsdag 24. juni.

Selskapet nådde den forrige store milepælen på én billion dollar for omtrent ett år siden, så markedsverdien har med andre ord doblet seg bare det siste året. Mye av årsaken til suksessen har vært en svært vellykket satsing på bedriftsrettede produkter og skytjenestene.

Ikke minst har både Microsoft og andre teknologiselskaper tjent godt på den pågående pandemien, som har tvunget mange til å jobbe hjemmefra og dermed gjort dem enda mer avhengige av verktøyene og produktene til IT-selskapene.

Solide resultater

Pandemien ble av Microsoft oppgitt som en viktig grunn til de sterke kvartalsresultatene som ble meldt på begynnelsen av året, da selskapet noterte seg en nettoinntekt på 15,5 milliarder dollar for de tre siste månedene i fjor.

De seneste kvartalsresultatene, som ble lagt frem i slutten av april, var også høyst solide. Den totale omsetningen lå på 41,7 milliarder dollar for årets tre første måneder, en oppgang på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Netto overskudd lå på 15,5 milliarder dollar, en økning på hele 44 prosent.

Det meste av økningen kom fra selskapets serverprodukter og skytjenester, hvorav Azure-plattformen alene hadde en omsetningsøkning på hele 50 prosent.

Microsofts nåværende toppsjef Satya Nadella har trolig mye av æren for Microsofts suksess de siste årene, og nylig ble Nadella belønnet med styreledertittelen i selskapet. Han er dermed kun den andre personen i selskapets historie som har innehatt begge titlene. Den første var Bill Gates.