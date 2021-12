Fadesen gjentar seg: Nesten ingen vil oppgradere til Windows 11

Det viser en undersøkelse fra det amerikanske analyseselskapet Lansweeper. Det skjer på tross av at Microsoft anbefaler å oppgradere, og at operativsystemet er gratis tilgjengelig for massene.

Det nøyaktige antallet maskiner som har oppgradert til det nyeste operativsystemet er 0,21 prosent, viser tallene fra det amerikanske selskapet. De har scannet mer enn ti millioner datamaskiner for å komme frem til konklusjonen: ingen eller få ønsker å oppgradere.

Gikk hardt ut

Microsoft gikk hardt ut og sa at de skulle ha én milliard brukere over på nyvinningen Windows 10 innen tre år da de lanserte operativsystemet (OS) i 2015.

Det skulle fort vise seg å være uoppnåelig – nå ser det ut til at fadesens gjentar seg.

– Det vil ta lenger tid å nå målet om en milliard brukere, sa Microsoft-president Yusuf Mehdi for Windows-avdelingen til Toptechnews i 2016.

Analyseselskapet Lansweeper mener den trege oppgraderingstakten av Windows 11 skyldes det beryktede TPM-kravet som gjør at mange maskiner ikke kan kjøre det nye OSet i det hele tatt.

TPM

Selv om det er mulig å omgå kravene, advarer Microsoft om det kan gi mer ustabilitet. Omgår du sperren, har du heller ingen rett til oppdateringer gjennom Windows Update.

Dette betyr at mange vil måtte kjøpe seg ny PC før de kan ta i bruk Windows 11.

Analyseselskapet noterer seg også at det fortsatt finnes millioner av enheter som kjører utdaterte operativsystem som Windows Vista, 2000, XP og 7:

– Dette utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko da Microsoft ikke lenger oppdaterer OSene med sikkerhetsutbedringer. Selv om majoriteten av brukerne har oppdatert til nyere versjoner, er millioner av enheter åpne for angrep, advarer analytiker Roel Decneut i det amerikanske analyseselskapet og fortsetter:

– Et stor antall av disse maskinene kjører i bedriftsnettverk, og da er det ikke lenger bare personlig informasjon som kan komme på avveie

Ikke før i mars 2020

Måltallet om en milliard Windows 10-installasjoner i 2018 skulle inkludere PC-er, nettbrett, mobiler og spillkonsoller. Men selskapets egne tall viste at kun 350 millioner enheter hadde installert operativsystemet halvannet år etter lansering.

Ikke før i mars 2020 var målsetningen nådd.

Da hadde Microsoft gått aggressivt til verks. Selskapet tvang brukere over på OSet. Det førte til mye frustrasjon verden over, og noen gikk så langt at de saksøkte selskapet.

Teknologigiganten ble blant annet dømt til å betale 80 000 kroner til en dame som ble sittende igjen med ubrukelig system etter at en automatisk Windows 10-oppgradering. I januar 2017 innrømmet selskapet at de gikk for langt:

– Vi ønsker at folk skal kjøre Windows 10 fra et sikkerhetsperspektiv. Å finne den rette balansen for å få flest brukere over på den nye plattformen har ikke vært lett, sa markedsdirektør Chris Copossela i Microsoft den gang til Windows Weekly.

Microsoft: – Vi hadde et svakt øyeblikk

Han mente selskapet hadde et svakt øyeblikk da de tvang brukere som krysset ut oppdateringen over på det nye operativsystemet, ifølge Softpedia.

Det brukere flest oppfattet som et tydelig «nei», ble nemlig i Microsofts øyne en bekreftelse.

– Etter at vi bestemte oss for å slippe denne oppgraderingsmåten i markedet gikk det ikke mange timene før vi skjønte at vi hadde gått for langt.

– Naturlig nok tar det litt tid å rulle ut en oppdatering som endrer oppførsel. De to ukene dette foregikk var ganske smertefulle for oss. Det var definitivt en ny bunn. Vi lærte mye av den opplevelsen, sa Microsoft-sjefen.