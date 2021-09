Dette skjer om PC-en din ikke oppfyller Windows 11-kravene – og nå forbedrer Microsoft sjekkverktøyet

Microsoft har allerede servert oss en del informasjon om kravene som den neste Windows-versjonen vil stille når det gjelder maskinvaremuskler. Nå følger selskapet opp med en begrunnelse bak kravene, og et par andre, relaterte nyheter.

På Windows-bloggen informerer Microsoft om hva som la føringene for maskinkravene selskapet har oppgitt, basert på data som er samlet inn i løpet av de siste par månedene.

Mye krasjing og trolig ingen sikkerhetsoppdateringer

Først og fremst er pålitelighet en viktig faktor. Basert på informasjon hentet inn fra Windows Insider-brukere krasjet maskiner som ikke innfridde de oppgitt maskinkravene 52 prosent oftere enn PC-er som oppfyller kravene, i form av den beryktede blåskjermen.

I tillegg kan Microsoft opplyse at applikasjoner fryser med 17 prosent høyere sannsynlighet, og når det gjelder førstepartsapper – altså Microsofts egne programmer – vil man oppleve at disse fryser med 43 prosent høyere sannsynlighet om de kjøres på maskinvare som ikke er støttet.

Å ikke oppfylle kravene har også sikkerhetsmessige konsekvenser. Microsoft skriver at maskinvare som ikke støttes av Windows 11 mest sannsynlig har eldre drivere som ikke er kompatible med nye funksjoner som for eksempel VBS (Virtualization-Based Security).

Generelt hevder selskapet at de har designet maskinvarekravene på grunnlag av grundige analyser av de mest effektive forsvarsmekanismene. Analysene baserer seg på datasett som omfatter blokkerte angrep i fjoråret, deriblant 30 milliarder e-posttrusler, seks milliarder trusler mot endpoint-enheter og 30 milliarder autentiseringer.

Det som nok er enda viktigere å merke seg er at Microsoft kan finne på å holde tilbake oppdateringer til Windows 11 på PC-er med eldre prosessorer som ikke er offisielt støttet. Dette ble antydet av Microsoft overfor nettstedet The Verge, og også sikkerhetsoppdateringer kan man risikere å ikke motta dersom man sitter på en eldre PC-rigg.

Oppdaterer verktøy og justerer CPU-kravene

Den andre nyheten er at Microsoft nå lanserer en ny versjon av verktøyet i hvilken grad PC-en er klar for Windows 11, det såkalte PC Health Check-verktøyet, for Windows Insidere.

Den oppdaterte versjonen byr på utvidet funksjonalitet og mer detaljert informasjon om kompatibilitet, med blant annet lenker til relevant støtteinformasjon og eventuelle løsninger. Planen er å lansere det nye verktøyet for allmennheten etter at flere tilbakemeldinger er mottatt fra Windows Insider-brukere.

Microsoft har for øvrig også foretatt en ørliten justering av prosessorkravene til Windows 11, som legges inn i den nye versjonen av testverktøyet.

Som selskapet allerede har kunngjort kreves det i utgangspunktet åttende generasjon Intel-prosessorer eller nyere, men Microsoft har identifisert et par prosessortyper tilhørende syvende generasjon som også innfrir prinsippene. Disse er som følger:

Intel Core X-series og Xeon W-series

Intel Core 7820HQ

Utover dette holder Microsoft fast på listen over 64-bits prosessorer, som man finner på denne siden for Intel-brikker og på denne siden for AMD-brikker. I tillegg har selskapet tidligere opplyst at det kreves 4 GB minne, 64 GB med lagringsplass, UEFI secure boot og TPM 2.0 (Trusted Platform Module).