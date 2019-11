Færre er fornøyd med statens nettportaler

«Innbyggerundersøkelsen 2019» viser at folk er blitt mindre fornøyd med offentlige nettportaler.

Altinn og Skatteetaten ruver fortsatt øverst som de mest populære, selv om begge får noe svakere snittscore enn ved forrige undersøkelse i 2017.

Helsenorge.no haler innpå, og er det eneste nettstedet som får økt oppslutning. I likhet med de to førstnevnte blir også den offentlige helseportalen opplevd som et godt tilbud.

Ellers får alle statlige publikumstjenester på nett lavere score enn tidligere, ifølge rapporten, som også kartlegger blant annet innbyggernes tillit til politikere og institusjoner.

Lånekassen, Vegvesenet og Nav sine nettsider får skussmål som «delvis gode». Generelt er det de eldste innbyggerne, de fra 67 år og oppover, som er mest positive til de offentlige tjenestene. I yngre aldergrupper er skepsisen større.

Undersøkelsen er gjort av Kantar TNS på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er sendt til 40.000 respondenter som er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. 7.134 har svart, skriver NTB.