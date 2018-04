Falsk brannalarm ødela mengder av servere i svensk datasenter

Handelen ved fondsbørsene i København, Helsinki, Stockholm, Reykjavik, Riga, Tallinn og Vilnius stoppet klokken 9 onsdag denne uken opp på grunn av en falsk brannalarm i datasenteret til DigiPlex i Väsby, Sverige.

Først fem timer senere hadde Nasdaq Nordic fått i gang systemene igjen, da fra et sekundært datasenter.

Sjokkbølge

Nå høres det kanskje voldsomt ut at en brannalarm skal stoppe et datasenter, men alarmen forårsaket også at det gassbaserte brannslukningsanlegget ble utløst. For å fortrenge oksygenet i rommet, skjer dette med høyt trykk.

– Lyden og sjokkbølgen forårsaket av brannslukningssystemet skade omkring 30 prosent av utstyret i maskinrommet, sier Lauri Rosendahl, CEO ved Nasdaq Nordic, til Helsinging Sanomat.

Vibrasjoner på grunn av kraftig lyd kan være nok til å få harddisker til å feile eller gå i stykker. Bleeping Computer viser i dag til denne videoen som en bekreftelse på dette.

Ifølge en nyere artikkel i den finske avisen, vil arbeidet med å erstatte de ødelagte serverne fortsette gjennom helgen. Mange servere har måttet flys inn fra utlandet.

Først mandag ventes det at driften kan flyttes tilbake til datasenteret i Väsby.

Lyktes ikke

Til Helsinging Sanomat sier Rosendahl at Nasdaq Nordic og myndighetene har enes om at to timers nedetid før backupsystemene er helt klare til bruk, er rimelig. Det lyktes man ikke med denne gang.

Til Di.se sa Rosendahl på onsdag at dette er først gang på minst ni år at backdatasenteret har blitt tatt i bruk.