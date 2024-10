Stu Sjouwermans IT-sikkerhetsfirma Knowbe4 er blant ofrene for et omfattende nordkoreansk svindelopplegg, der de ved en feil har ansatt en falsk IT-medarbeider fra Nord-Korea. Direktøren er overrasket over hvordan vedkommende klarte å komme seg gjennom selskapets ansettelsesprosess uten å bli avslørt.