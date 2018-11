Får dobbelt så mye Amazon Prime Video-innhold for pengene som de norske kundene

Britiske Comparitech har sammenlignet betingelsene til nok en internasjonal videostrømmetjeneste som er tilgjengelig også i Norge. I midten av september omtalte digi.no Comparitechs Netflix-undersøkelse. Denne gang har turen kommet til Amazon Prime Video.

Mens Norge kom temmelig dårlig ut i undersøkelsen om hva Netflix-kundene i ulike land får for pengene, er det ikke like ille stilt for de norske kundene hos Amazon Prime Video. Av de 28 landene som er med i undersøkelsen, ligger Norge på tiendeplass.

De norske betingelsene

Undersøkelsene er temmelig enkle. De tar utgangspunkt i antallet titler som er tilgjengelige i hvert land, basert på tall fra JustWatch, samt prisen for å abonnere i én måned. I Norge koster dette normal 5,99 euro. Dette er den samme prisen som i de fleste europeiske land hvor Amazon Prime Video tilbys som en separat tjeneste. I undersøkelsen er alle priser omregnet til amerikanske dollar for å gjøre det enklere å sammenligne. Amazon Prime Video koster da 6,83 dollar per måned i Norge.

Da tallene ble samlet inn, hadde de norske Amazon Prime Video-kundene tilgang til 4308 ulike titler hvorav 3936 var film og 372 var tv-serier. Ifølge JustWatch er dette blitt redusert til 4093 i ettertid. Dette gir en pris per tittel på 0,00159 dollar.

Storbritannia eller USA på topp?

Prisen de norske kundene betaler per tittel, er omtrent dobbelt så høy som det de britiske kundene betaler. Selv om månedsprisen i Storbritannia er noe høyere enn i mange av de andre, europeiske landene, er til gjengjeld biblioteket som kundene får tilgang til, mye større.

De britiske Amazon Prime Video-kundene hadde ifølge Comparitech tilgang til 11 066 titler da tallene ble samlet inn, noe som gir en pris per tittel på 0,00069 dollar. Dette har nå vokst til 11 671 titler, ifølge JustWatch.

De ti landene som får mest innhold for pengene fra Amazon Prime Video-tjenesten. I tabellen er det feilaktig oppgitt at Amazon Prime Video ikke tilbys separat i USA, noe som gjør at USA blir snytt for førsteplassen i tabellen. Illustrasjon: Comparitech

Biblioteket til Amazon Prime Video er aller størst i USA, hvor kundene ble tilbudt hele 18 246 titler da tallene ble samlet inn (nå 19 243). I undersøkelsen til Comparitech kommer likevel USA på andreplass på grunn av månedsprisen på 12,99 dollar.

Som nevnt tilbys ikke Amazon Prime Video som en separat tjeneste over alt. I enkelte land er den kun tilgjengelig som en del av Amazon Prime-pakken, som også inkluderer andre tjenester. Men i motsetning til det Comparitech oppgir, tilbys Amazon Prime Video separat også i USA.

Denne tjenesten koster 8,99 dollar (se under «See more plans»), noe som betyr at prisen per tittel ikke er 0,00071 dollar, men 0,00049 dollar. Dette er betydelig lavere enn selv det britene betaler.

Amazon Prime inkluderer flere tjenester enn bare videostrømmetjenesten. Her sammenlignes de britiske utgavene av tjenesten. Illustrasjon: Comparitech

Mange har det verre

I en rekke land er utvalget av titler hos Amazon Prime Video langt lavere enn i Norge. I flere land er biblioteket begrenset til mellom 700 og 800 titler, stort sett uten at månedsprisen er noe lavere enn i Norge. Dette gjelder blant annet de baltiske statene og Russland. Dette gir en pris per tittel på rundt 0,0088 dollar, uten at andre Prime-tjenester er inkludert.

Comparitechs undersøkelse inkluderer også tabeller over hvor stor andel av gjennomsnittslønnen i de ulike landene månedsprisen på Amazon Prime Video utgjør. Rangeringen gir dog ikke så mye mening siden det i noen land er prisen for Amazon Prime som er oppgitt.

Norge og de øvrige nordiske landene havner likevel blant de ti landene hvor tjenesten anses som mest kostbar, sammenlignet med gjennomsnittlig årsinntekt.

Fikk kritikk

Etter at digi.no skrev om Netflix-undersøkelsen til Comparitech, kom Netflix' pressetjeneste med noe kritikk av undersøkelsen. Det ble hevdet at undersøkelsen sammenligner epler med pærer, og at det er en rekke årsaker til at utvalget av titler varierer mye fra land til land.

I en kommentar til digi.no opplyser James Agate hos Comparitech at kritikken har blitt lagt merke til. Han sier likevel at selskapet forsøker å presentere et balansert syn i forbindelse med disse undersøkelsene, og at det selvfølgelig er årsaker til at prisene er forskjellige på tvers av land.

Comparitech vurderer å gjøre tilsvarende undersøkelser også for andre videostrømmetjenester, inkludert HBO, men Agate kan ikke si noe konkret om når disse vil bli gjort tilgjengelige.

