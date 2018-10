Det er som kjent det amerikanske innholdet som dominerer på Netflix, og nå er EU ute etter å rette skjevheten. Det melder blant andre Engadget.

EU-parlamentet har nemlig godkjent et forslag om å tvinge «video on demand»-plattformer (VoD), som omfatter tjenester som Netflix og dets like, til å ha minst 30 prosent europeisk innhold i utvalget sitt.

Vil sikre mangfold

EU la frem forslaget allerede for en stund siden, og nå er forslaget altså gått igjennom EUs lovgivende forsamling. Det eneste som gjenstår før forslaget blir gjeldende lov er godkjennelse fra Rådet for Den europeiske union, som består av regjeringsministre fra medlemslandene.

– For å støtte Europas kulturelle mangfold i den audiovisuelle sektoren sikret EU-parlamentsmedlemmene at 30 prosent av innholdet i VoD-plattformenes katalog skal være europeisk, heter det i pressemeldingen.

Ønsker også økonomiske bidrag

I tillegg til dette vil EU også be plattformene om å bidra til utviklingen av europeiske, audiovisuelle produksjoner, enten ved å investere direkte i innhold eller ved gjennom bidrag til den nasjonale finansieringen av slike produkter i medlemslandene.

EU skriver at slike bidrag skal være proporsjonale med omsetningen som plattformene har i de respektive landene.

For den største aktøren er målet allerede innen rekkevidde. Lederen for EU-kommisjonens teknologidepartement Roberto Viola uttalte overfor Variety i september at Netflix nå tilbyr nesten 30 prosent europeisk innhold.

Tjenesten har den siste tiden investert tungt i sine internasjonale markeder, og i april kunngjorde Netflix ti nye europeiske prosjekter. Til sammen vil tjenesten lansere over 100 europeiske prosjekter i inneværende år, deriblant originale serier og dokumentarer.

