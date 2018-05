Får i snitt 200.000 epost om dagen. Mandag morgen gikk systemene i stå for 8500 ansatte: – Det har vært kaotisk

Mandag morgen gikk epostsystemene til NTNU ned for telling. 8500 ansatte har dermed vært avskåret fra den digitale omverdenen. I snitt behandles 200.000 epost av mailgatewayene til teknologiuniversitetet hver eneste dag.

– Alle ansatte har i større eller mindre grad blitt påvirket av at epostløsningene våre har vært nede mandag morgen, sier Håkon Alstad til digi.no.

Systemene oppe igjen

Han er IT-sjef ved NTNU. Alstad sier at de ennå ikke har funnet årsaken til feilen, men at de har foretatt endringer som gjør at epostsystemene fungerer som normalt igjen.

Disse endringene ble foretatt rundt klokken 11 mandag ettermiddag.

Siden møteromsbooking og telefoni via Skype også styres via Microsoft Exchange-serverne, har det vært vanskelig for de ansatte å avholde møter og kommunisere med hverandre på tvers av alle studielokasjonene.

– Det har vært kaotisk

NTNU fusjonerte høsten 2016 med de tre høyskolene Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

– Det har vært kaotisk. Vi merker det godt når epostsystemene går ned. Men det er også gledelig å se at skype-tjenestene har vært savnet blant de ansatte mens de har vært nede, konstaterer Alstad.

NTNU fikk raskt koblet på serviceteamet til Microsoft, og har sammen med dem gjort endringer slik at systemene nå skal fungere mer eller mindre som normalt.

– Nå skal vi gjøre analyser for å avklare hva som har gått galt, forklarer IT-sjefen til digi.no.

Vurderer nettskyen

NTNU drifter fortsatt epostløsningen for de ansatte helt selv.

Studentene har gått over til løsninger i skyen, og universitetet vurderer å ta de ansatte ut på en tilsvarende løsning i fremtiden.

Da i hovedsak for å kunne tilby mer funksjonalitet.

– Blir det valget lettere å ta når dere opplever hendelser om dette?

– Det er klart at vi merker driftsstanser som dette veldig godt. Men det finnes fordeler og ulemper med begge disse løsningene. Det er også ganske åpenbart at vi kan dra stordriftsfordeler av en skylløsning, argumenterer Håkon Alstad ved NTNU til digi.no.

Uheldig ansatt slettet 500 maskiner

Dette er ikke første gang det har gått i stå hos NTNU.

Sommeren 2016 klarte en overivrig ansatt å ta seg vann over hodet, og sørget for at nærmere 500 datamaskiner fikk alle data slettet da en Windows 10-oppgradering ble satt i gang på samtlige maskiner.

Reinstalleringen startet opp via System Center Configuration Manager-verktøyet sentralt hos IT-avdelingen.

Konfigurasjonsverktøyet gir deg mulighet til å styre maskiner utenfra, feilfikse systemer, installere programvare og operativsystemer, samt gi deg en oversikt over hva som befinner seg av systemer i nettverket.

– Vi har rett og slett hatt en menneskelig svikt da vi satte i gang distribusjon av en Windows 10-oppgradering. Alle diskene ble rensket, og alle lokale data på disse er tapt. Det er veldig beklagelig, forklarte IT-sjef Alstad til digi.no den gang.