Fargerikt vårslipp fra Apple

Interessen er stor foran alle lanseringer Apple kommer med. I kveld ble en av dem, vårslippet, kringkastet åpent over YouTube med nesten en million seere. Som vanlig florerte spekulasjoner på forhånd, og presisjonen er blitt temmelig bra. Det er slutt på at Steve Jobs la et lekkasjesikkert lokk over slike hendelser for virkelig kunne overaske.

iPad

Det er en stund siden iPad Pro fikk en grundig overhaling. Det fikk de nå. Til gangs.

iPad Pro: Med M1 prosessor og fantastisk ny skjermteknologi kommer de nye iPad Promodellene til å selge godt.

De to nye modellene, 11 og 12,8 tommer får begge Apples nye M1-prosessor. Det er et kraftig hopp i ytelse. De er 50 prosent raskere enn forgjengerne. Og sammenliknet med grafikkytelsen i den første generasjonen iPad, snakker vi om en økning på utrolige 1500 ganger.

Her gjør de også et kraftig hopp i skjermytelse selv om de har vist at de har fått veldig mye ut av sine LCD-skjermer tidligere. For å forbedre opplevelsen ytterligere, henter de nye modellene teknologi fra det som er vanlig i toppen av TV-markedet; mini-LED. Det er en krymping av lysdiodene som belyser LCD skjermen, samtidig som antallet øker voldsomt. Fra 72 til 10 000 på den største. Ikke bare det. De er delt opp i 2 500 ulike dimmesoner som kan skru dem helt av og skape et kontrastforhold på en million til en.

Imponerende: iPad Pro kan skilte med tekniske data i fleng som posisjonerer dem i toppen av de nettbrettene som finnes på markedet.

Her får Samsung, som har klart å skalere opp OLED-skjermene vi kjenner fra mobilene, en solid konkurrent. Ikke minst fordi de nye iPad-ene kan oppvise 1 000 Nits lysstyrke og kan booste helt opp i 1 600 Nits.

Skjermene kan skilte med 4 millioner bildepunkter på den lille skjermen og 5,6 på den største,

5G

At nye Ipad Pro skulle ha 5G, var ventet. Ingen lanserer en toppmodell med bare 4G i dag. Datahastigheten økes også gjennom USB-C-kontakten som har Thunderbolt og USB 4-spesifikasjoner. Det tillater opptil 10 Gbit/s Ethernetforbindelse. Så fremme på USB-C-porten som Apple er kan man lure på hvorfor de tviholder på Lightningporten på iPhone.

Videokonferansemaskiner

Trenger man MacBook: Nå når iPad Pro har fått samme prosessor som MacBook og kan bruke tastatur må man spørre seg om man trenger begge.

iPadene har fått et nytt 12 MP vidvinkel frontkamera. Det kan bruke den nye Centre Stage-funksjonen når man videokommuniserer. Kameraet sender en videostrøm i litt lavere oppløsning, men det gjør at det kan vende blikket til sidene, zoome og flytte bildet rundt etter den eller de som skal være med.

For å gjøre samtalelyden best mulig har Apple utviklet teknologi for stråleforming som retter mikrofonene inn på den som snakker og kansellerer ut støy i omgivelsene.

De to modellene kommer i ulike minnevarianter fra 128 GB og helt opp i 2 TB, 11-tommeren starter på 8 890 kroner med WiFi uten 5G. Vil du ha det, hopper prisen opp til 10 790 kroner. Tilsvarende for 12,9-tommeren er 12 190 og 13 990 kroner.

Det som ikke kom, som mange hadde tippet på, var en ny iPad Mini. Kanskje neste gang?

Fargerikt: Farger i fleng med den nye imponerende iMacen

iMac

Apple har hatt fenomenal suksess med sine nye MacBook-er med M1-prosessor og det finnes allerede tusenvis av programmer som er kompilert for den.

Det skulle neste bare mangle at den nå kom en ny iMac med M1-prosessor. Her har det virkelig skjedd store ting. For det første er den en veldig tynn, bare 11.5 millimeter, og fargerik sak. Skjermen på 24 tommer fyller godt ut til kanten og avbrutt av en slags lydplanke i bunnen. En med hele seks innebygde høyttalere.

Mye skjerm: skjermen til de nye iMac-modellene fyller godt ut. I bunnen har vi en kraftig lydplanke som gjør den til en kapabel TV.

I toppen finner vi et 1080p FaceTime HD-kamera til videokonferanser og mikrofoner som stråleformes mot den som snakker.

Tyst

Under lanseringen sa Apple at støynivået lå på rundt 10 dB. I så fall skal du høre godt etter. Årsaken er at M1-prosessoren er særdeles effektiv slik at de to viftene i hver ende av hovedkortet snurrer så sakte at de ikke høres.

På baksiden finner vi to Thunderboltporter på modellen med 7 GPU-kjerner. På den med 8 kjerner er det to USB-C porter og en Ethernetport i strømadapteren i tillegg.

Priser

iMac med 7-kjerne GPU begynner på 15 290 kroner og finnes i grønn, gul, oransje, rosa, lilla, blå og sølv. Den har 8-kjerne CPU 8 RAM og 256GB SSD, to Thunderbolt porter, , Magic Keyboard, and Magic Mouse.

iMac med 8-kjerne GPU begynner på 17 490 kroner og finnes i grønn, rosa, blå og sølv. Den har 8-kjerne CPU 8 RAM og 256GB SSD, to Thunderbolt porter, to USB-C porter, Ethernet, Magic Keyboard, and Magic Mouse.

Bedre: Nye Apple TV 4K har fått støtte for flere bilder i sekundet, og en ny fjernkontroll gjør den enklere å bruke.

Apple TV 4K

Det var spådd en overhaling av Apple TV, og den kom. Her er det mye mer kraft enn i noen smart-TV, ifølge Apple. Ikke minst fordi de har utstyrt Apple TV 4K med A12 Bionic-prosessoren. Den er kraftig nok til å håndtere såkalt high frame rate, det vil si langt flere bilder i sekundet enn det vanlige TV-sendinger har. Apple jobber med innholdsleverandører for å gjøre innhold tilgjengelig.

Stifinner: Apple lanserte sin versjon av Tile og mener de har et mye bedre system for å finne igjen nøkler og andre gjenstander.

En annen nyhet er at man kan bruke kameraene i iPhone å kalibrere TV-en som er koblet til Apple TV 4K. Kalibrering av TV-er er en kunst og gjerne litt svart magi, så dette kan bli nyttig. Det kommer det også en ny Siribasert fjernkontroll som du selvfølgelig kan snakke med, men som også har en smart måte å spole i video på. Du dreier ganske enkelt på kanten av funksjonshjulet for å spile fram og tilbake.

1 690 kroner for denne høres ikke så ille ut.