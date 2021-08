Kunder rapporterer at skjermen på nye Macbook slår sprekker av seg selv

De nye Macbook-modellene med Apples egen M1-brikke under panseret har fått mange gode skussmål, men nå kan det se ut til at maskinene har en mulig feil med skjermen. Det rapporterer nettstedet 9to5mac.

Kunder som har gått til anskaffelse av nye Macbook Pro og Macbook Air, opplyser på diverse nettfora at skjermen på maskinene har begynt å slå sprekker – uten at PC-ene har blitt utsatt for ytre påkjenninger overhodet.

Ukjent årsak

Både på Apples eget brukerforum og på Reddit har det oppstått lengre diskusjonstråder om problemet.

– Jeg kjøpte en Macbook Air M1 for seks måneder siden, og skjermen har sprukket uten noen åpenbar årsak. Jeg la maskinen på pulten over natten, og neste dag da jeg åpnet den, hadde skjermen to små sprekker på den høyre siden som ødela skjermens funksjonalitet, heter det i et av innleggene på Apples brukerforum.

Flere andre rapporterer om tilsvarende opplevelser. Noen av brukerne som tok med seg maskinen til Apple for å klage, fikk beskjed om at et lite objekt trolig har befunnet seg mellom skjermen og tastaturet da maskinen ble lukket, og at dette forårsaket sprekkene – noe som ikke dekkes av garantien.

Brukerne bedyrer imidlertid at ingenting befant seg mellom skjermen og tastaturet da skaden skjedde og at sprekkene tilsynelatende har oppstått helt av seg selv – i noen tilfeller på meget kort tid.

Ikke kommentert av Apple

– Jeg arbeidet med et dokument på PC-en, gikk på badet, kom tilbake, og jeg oppdaget da noen sprekker på LCD-skjermen og en svart, tykk linje på venstre side av PC-en, som jeg bare har hatt i to og en halv uke, skriver en annen bruker.

I skrivende stund har Apple ennå ikke kommentert saken, og det er uvisst akkurat hvor utbredt problemet er og hva som er årsaken.

Det som ofte skjer i tilfeller av denne typen, er at produsenten starter etterforskning, og dersom det foreligger grunnlag for å anta at det dreier seg om en designfeil, kan det være produktene enten tilbakekalles eller fikses gratis. Hvordan Apple forholder seg til dette nye problemet, er altså ennå ikke kjent.