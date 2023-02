Det kunngjorde Russlands statlige antimonopol-organisasjon (FAS) i et Telegram-innlegg mandag.

I 2020 besluttet FAS at Apple hadde misbrukt sin dominerende markedsposisjon. De påla Apple å fjerne bestemmelsene som gir dem rett til å nekte tredjepartsapper fra sin App Store.

FAS skriver videre at Apple har anket avgjørelsen flere ganger, men hevder at de nå har betalt boten. Apple har ikke kommentert saken, men har tidligere uttalt at de var uenige i avgjørelsen.