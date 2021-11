Feil i Telenor-nettet rammer BankID

– Det er dessverre problemer med BankID på mobil for Telenor-kunder akkurat nå. Det jobbes med å rette problemet så raskt det lar seg gjøre, skriver BankID på sine nettsider torsdag klokka 11.15.

Like før klokka 12 opplyser også Telenor om problemer i mobilnettet på sine nettsider. Feilen ser ut til å omfatte hele landet. For driftsmeldinger på adresser i Oslo, Tromsø og Bergen svares det med at det er feil i mobilnettet.

– Vi registrerer at det er en treghet i SMS-tjenesten. Vi jobber på spreng for å fikse det, sier pressevakt Henriette Holte i Telenor til Nettavisen.