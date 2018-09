Fem land ber teknologiselskaper om å bygge inn bakdører i krypterte enheter

USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand ber nå teknologiselskaper om å bygge inn bakdører i produkter som bruker kryptering, slik at myndighetene alltid skal kunne få tilgang til data lagret på enhetene. Det skriver The Verge.

Hvis selskaper ikke gjør dette frivillig, vil landene kunne se på muligheter for å få tilgang via teknologiske løsninger, eller ved å gjennom lovgivning pålegge selskapene å gi tilgang. Det fremgår av et notat publisert i forbindelse med et felles møte mellom de fem landene, som har et etterretningssamarbeid med det noe urovekkende navnet «Five Eyes».

– Nødvendig for å avsløre terrorisme

I notatet står det at kryptering er avgjørende for den digitale økonomien, et sikkert internett og for å beskytte personlig og kommersiell informasjon, samt myndigheters egen informasjon.

De fem landene hevder de ikke har noen interesse eller intensjon om å svekke krypteringsmekanismer.

«Vi ser imidlertid at kryptering, inkludert ende-til-ende-kryptering, også brukes i forbindelse med terrorisme og kriminelle aktiviteter. Det at etterretnings- og politimyndigheter ikke lovlig kan få tilgang til krypterte data og kommunikasjon innebærer en utfordring for politimyndigheter når det gjelder å beskytte samfunnet», heter det i notatet.

Landene har derfor blitt enige om at det er et akutt behov for å finne en løsning på hvordan politimyndigheter skal få mulighet til å be om tilgang til krypterte data.

I første omgang vil landene altså kun oppfordre teknologiselskaper om å bygge inn bakdører, og i retningslinjene de har utarbeidet skal fortsatt personvernlover beskytte brukere mot snoking fra myndighetene. Men unntak kan gjøres gjennom for eksempel ransakingsordrer, slik politimyndigheter og andre allerede nå kan få tillatelse til å gjennomsøke hus, kjøretøy og personlige eiendeler hvis det er mistanke om noe kriminelt.

Inntil nå har mange teknologiselskaper ikke ønsket å tilby slike bakdører, ettersom de er avhengige av at brukerne stoler på dem når de sier at deres personlige informasjon er trygt kryptert.

For eksempel har det vært en drakamp mellom amerikanske myndigheter og Apple, som ikke har ønsket å legge til rette for at det skal bli være mulig å få tilgang til informasjon lagret på en låst iPhone. Nylig tettet Apple et sikkerhetshull som gjorde det mulig å få tilgang til data lagret på iPhone, via USB-porten og spesielt hackeutstyr solgt til politimyndigheter verden over.