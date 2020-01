STAVANGER (Digi.no): Like ved studentboligene på Universitetet i Stavanger – de som er merket med påskriften «contemporary emergency» med store blokkbokstaver – ligger en liten bedrift i en nyinnredet kjellerleilighet. Her har vaskemaskinen blitt erstattet av servere, og nye møterom har blitt til. I etasjen over bor daglig leder og familien.