Ferske Tekna-tall: 2021 ga rekordhøy lønnsvekst for IT-bransjen

Grafen peker rett oppover for IT-bransjen i år.

Det siste året har lønnsøkningen vært på 5,4 prosent blant Teknas medlemmer i IT-bransjen. Det er høyeste økning på 13 år.

I kroner har gjennomsnittslønna økt med 45.454 kroner fra 2020 til 2021.

Nå i 2021 har IT-folk en snittlønn på 879.502 kroner.

President i Tekna Lars Olav Grøvik har ventet på dette lønnshoppet.

– Det har vært et kompetansegap over lang tid. Det har rett og slett ikke vært nok IT-folk. Jeg personlig hadde trodd at det skulle komme et lønnshopp tidligere, sier Grøvik.

Han er ikke i tvil om at det har sammenheng med akselerert digitalisering under pandemien.

– Dette er folk som har levert. De har klart å holde Norge i gang under pandemien, sier Grøvik og viser til både den store forflytningen til hjemmekontor og til store utviklingsprosjekter blant annet hos Nav.

Tre grunner til at lønna gikk opp

Grøvik mener det er tre konkrete mekanismer som driver lønna opp når det er stor etterspørsel og mangel på kompetanse.

Lars Olav Grøvik, president i Tekna. Foto: Sverre Chr. Jarild

Det første som driver opp lønna, er bytte av jobb. Å gå til en annen arbeidsgiver kan gi et godt lønnshopp. Selv om Tekna ikke har tall på det, har det vært mange utlyste stillinger innenfor IT.

Grøvik tror også at jobbtilbud i seg selv kan ha fått lønna opp.

– Da vet jeg om flere som har fått tilbud fra konkurrentene og gått til sine egne ledere og fortalt om tilbudet. Da har lederen sagt at de tar en dialog, sier Grøvik.

Teknas lønnsundersøkelse Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus/provisjon siste 12 måneder. Undersøkelsen ble sendt til 69 066 Tekna medlemmer i tidsrommet 19. oktober - 3. desember 2021. Antall besvarte innenfor IT var 4519 medlemmer.

En siste årsak Grøvik peker på er at det også kan være ledere som har sett at deres ansatte innenfor IT har ligget lavt lønnsmessig og gitt høyere lønn for å forhindre at de skulle gå videre.

– De fleste arbeidsgivere er veldig vare for at det skjer endringer i jobbmarkedet. Innenfor grupper som dataanalyse og kunstig intelligens har det vært stor etterspørsel. Store arbeidsgivere merker det.

Administrerende direktør i IKT-Norge Øyvind Husby viser til at IT-næringen har nær 15.000 ubesatte stillinger. Ifølge IKT-Norge vil Norge mangle 30.000 IT-stillinger innen 10 år.

Øyvind Husby IKT-Norge Foto: Marianne Gjessing

– Lønnsveksten viser det vi advarer mot: Norge er på full fart inn i en kompetansekrise, og IKT-kompetanse er en stadig større knapphetsressurs, sier Husby.

– Kompetansekrisen kan bli et alvorlig hinder for at Norge klarer den omstillingen samfunnet vi må gjennom. Både for å klare det grønne skifte, løse eldrebølgen, skape nye arbeidsplasser og sikre Norges digitale suverenitet.

IT-folk kan ta igjen oljefolk i snittlønn

Det er flere år siden folk i oljebransjen hadde en snittlønn på over en million. Dit kan det hende at IT-folk også er på vei, mener Tekna-president Grøvik.

– Kommer IT-folk til å tjene mer enn oljearbeidere etter hvert?

– Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal skje, og jeg er oljeingeniør selv. Det er klart at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Det forutsetter at det fortsetter å være stor etterspørsel og kompetansemangel. Samtidig er det et spørsmål om hva som skjer på oljesiden, men IT-folk kan ta igjen oljefolk og kanskje også passere, sier Grøvik.

Han understreker samtidig at det er stort spenn i lønnsnivået blant IT-folk i ulike bransjer, industrier og med ulike oppgaver.