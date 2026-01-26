FHI: Ingen påvist helseeffekt av mobilbruk – trådløse nettverk og 5G under grenseverdiene

Det er forsket mye på om kroppen påvirkes negativt av eksponering for elektromagnetiske felt ved mobiltelefoni, trådløse nettverk og 5G. Mobiltelefoner og annet trådløst utstyr sender ut radiosignaler, som danner svake, høyfrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF), i størrelsen 100 kHz – 300 GHz. Strålingen har vært mistenkt for å medføre alt fra mindre fysiske ubehag til alvorlige, fysiske helseproblemer.

– Vår systematiske gjennomgang av de siste tiårenes forskning har vist at det ikke er klare helseeffekter av eksponering for RF-EMF under grenseverdiene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny rapport.

Oppsummeringen er gjort på bestilling fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet.

Ennå ingen påvist effekt

Rapporten bekrefter og forsterker konklusjonene fra FHIs forrige gjennomgang av forskningen på dette feltet fra 2012.

– Siden 2012 har trådløs teknologi utviklet seg mye, og brukes i langt flere sammenhenger. I tillegg er ny teknologi, som 5G, innført. Det var derfor behov for en ny, norsk kunnskapsoppsummering, skriver DSA.

Muligheten for å observere for helseeffekter over tid har også økt, og forskningen på feltet har vært omfattende.

I forskningsmaterialet var det ingen klare resultater som tydet på negative helseeffekter av RF-EMF ved eksponering under grenseverdiene. Dette gjelder for følgende utfall:

• Kreft, i hjerne eller andre steder i kroppen

• Skade på spermier/testikkelfunksjon som årsak til redusert fertilitet

• Reproduksjon hos kvinner eller hunndyr

• Utviklingseffekter på foster

• Hjernefunksjoner hos barn og voksne

• Selvrapporterte symptomer som hodepine, søvnforstyrrelser, tretthet, konsentrasjonsvansker og muskelsmerter

Endrer ikke grenseverdier

Basert på de foreliggende forskningsdataene er det ikke grunn til å revurdere dagens grenseverdier, fastslår den nye rapporten fra FHI.

Norge følger grenseverdiene som er anbefalt av Den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

Myndighetene har for øvrig valgt å følge varsomhetsprinsippet for eksponering fra trådløs teknologi. Det generelle strålevernprinsippet er derfor at enhver eksponering ikke skal være høyere enn det som er nødvendig for å oppnå tilsiktet hensikt.

Målinger viser at eksponeringen av befolkningen fra trådløs teknologi er svært lave, og ligger på noen tusendeler til noen hundredeler av grenseverdiene.

