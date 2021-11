Fiberkabel forsvant på mystisk vis: Nå har de funnet deler av den

Deler av fiberkabelen som forsvant fra sensornettverket til Havforskningsinstituttet og Forsvarets forskningsinstitutt utenfor Bø i Vesterålen i april i år er funnet 11 kilometer unna sin opprinnelige posisjon. Det skriver DN.

– Vi vil vurdere om det er mulig å gjenbruke noe av utstyret vi nå har funnet, sier seniorforsker Geir Pedersen ved Havforskingsinstituttet til næringslivsavisa.

Etablert i 2013

Fiberkabelen har blitt brukt til å overvåke aktivitetene under havoverflaten. 4,3 kilometer med kabel var sporløst borte, og sørget for at hele sensornettverket har vært ute i drift siden hendelsen.

Sensornettverket ble etablert i 2013 og brukes til miljøkartlegging og overvåking.

Ifølge Havforskningsinstituttet har mye av informasjonen som hentes ut stor interesse for andre statlige makter. Nettverket kan blant annet fange opp ubåttrafikk. Men deler av kabelen mangler fortsatt, skriver NRK.

Havforskningsinstituttet antar at det er en fiskebåt som har dratt med seg kabelen. De følger nå opp saken med politiet. Før sensornettverket er oppe og går igjen, gjenstår det en stor jobb.

Dømt til å betale 500.000 kroner

Det er i så fall ikke første gang akkurat det skjer. I 2015 skrev digi.no om en reketråler som hektet seg fast i en fiberoptisk kabel ved Sjona mellom Nesna og Mo i Rana i Nordland.

Etter fem timer valgte mannskapet på to å skjære over fiberkabelen med jernsag.

Eieren av fiskeskøyta ble dømt til betale 500.000 kroner i erstatning til bredbåndsselskapet Kysttele. Hålogaland lagmannsrett kom enstemmig fram til at hektingen, og skaden som ble utført på sjøkabelen, var å regne som grov uaktsomhet.

Også i 2010 opplevde reketråleren å hekte i sjøkabelen i samme trase, men da klarte fiskerne å løsne trålen uten skade.

– Reketråleren trålte i et område der det ikke skulle tråles, og har ikke tatt hensyn til kabelen, som er lagt et stykke fra rekefeltet i Sjona, skrev dommerne og fortsatte:

– Kabelen er avmerket i sjøkartet og ligger i samsvar med det. Skipperen kjente også kabelens plassering etter å ha hektet i den en gang tidligere.