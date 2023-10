Fikk desperat telefon midt på natta: – Det er noe alvorlig galt med IT-systemene

Torstein Gimnes Are er sikkerhetssjef i Hydro. Han fortalte fra scenen på Attack-konferansen i Oslo at han hadde et perifert håp om at hackerne som sto bak angrepet i 2019, skulle bli tatt. – Men at de faktisk ble tatt, var et fantastisk gjennombrudd, sa han. Foto: Are Thunes Samsonsen